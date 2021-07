V Havířově rozkopali Hlavní třídu. Je lepší se městu vyhnout, radí řidič

Opravují se také části ulic Dlouhá a Dělnická, což jsou další velmi frekventované komunikace. Do toho se vyměňuje horkovod na Hlavní třídě a město začalo s úpravami některých křižovatek.

„Jedná se o logisticky velice složitou akci, proto prosíme o trpělivost a obezřetnost,“ řekl primátor Havířova Josef Bělica.

O výdrž a shovívavost žádal i náměstek primátora Bohuslav Niemiec. Jak dodal, odměnou pak budou silnice bez výmolů a děr, a nadto i takzvaně chytré křižovatky, které pomohou plynulosti dopravy.

Opravy začaly na začátku prázdnin a potrvají do poloviny září. Hlavní třída se opravuje po částech a postupuje se od centra k velké okružní křižovatce při vjezdu do města.

ŘSD sdělilo, že na Hlavní třídě se mění asfaltová vrstva v tloušťce jedenácti centimetrů, kratší úsek dokonce čeká sanace podloží do hloubky zhruba jednoho metru.

„Silnice I/11 by měla zůstat vždy průjezdná oběma směry minimálně v režimu jeden a jeden pruh. Jediný případ nutných objížděk přilehlými ulicemi bude krátké období provádění právě těchto sanací,“ sdělil ředitel ŘSD Miroslav Mazal.

Na renovovaných křižovatkách chybějí semafory, proto je pro řidiče i chodce důležité sledovat nové dopravní značení. Při sjíždění vozidel ze dvou do jednoho pruhu je pak nutností zipová metoda.

„V dopravních špičkách byl Havířov i tak náročný, ale teď je přímo šílený. Kdo může, ať se mu vyhne,“ radí Milan Weber z Ostravy.

Kdo může, centrum objede

Havířovan Petr Minka město objet nemůže. Ale nejpostiženější místa zatím ano. „Řeším to tak, že z Hlavní třídy brzy odbočím na Nábřežní ulici, takže se tomu nejhoršímu vyhnu. Jednou jsem si to neuvědomil a byla to o dost delší jízda,“ přiblížil své zkušenosti.

Opravu považuje za nutnou. „Asi ano, protože na některých místech už byly v asfaltu vyjeté koleje.“ Další řidiči považují za nyní nejhorší úsek křižovatku u obchodního centra Elan.

„Kdo chce odbočit z Dělnické ulice vlevo na Hlavní třídu, musí čekat, až přejede kolona, nebo doufat, že ho někdo pustí. Případně to risknout a vmáčknout se,“ podotkl jeden z nich.

Chytré křižovatky pomohou sanitkám i hasičům

Nepříjemné je také častější zdržení spojů MHD a příměstských linek. Městská policie Havířov dosud v souvislosti s rekonstrukcí nezaznamenala žádnou nehodu. „Máme zatím jen jednu oficiální stížnost na hustý provoz. Řidiči a chodci se snaží respektovat vzniklou dopravní situaci,“ uklidňuje zástupce ředitele městské policie Libor Morcinek.

Chytré křižovatky pak pomohou například sanitkám a vozům hasičů, jež vjíždějí na Dělnickou ulici. Právě ty by pak měly mít na semaforech vždy zelenou. S plynulejší jízdou se počítá i u autobusů.

Primátor Bělica doufá, že to bude poslední taková dopravní kalvárie. „Intenzivně totiž jednáme o výstavbě obchvatu Havířova, tudíž věřím, že dopravní situace by už při takovém rozsahu prací nebyla tak palčivá,“ zmínil primátor.