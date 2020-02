V Havířově odvolali opozičního šéfa kontrolního výboru, nový je z koalice

Primátor města Josef Bělica (ANO) tvrdí, že odvolaný předseda kontrolního výboru nezvládal jeho řízení. „Byly to neřízené diskuse, kde se členové přeřvávali, a kontrolní výbor jako takový nefungoval,“ vysvětluje.

Primátor Havířova a poslanec Josef Bělica (hnutí ANO).

Podle Bělici navíc Rédr nad rámec svých pravomocí vyžadoval možnost nahlížet do materiálů rady ještě v okamžiku, kdy je neprojednala. „Asi má pocit, že je nějaký superzastupitel,“ dodal Bělica.

Martin Rédr to ale odmítá. „Žádal jsem pouze o přístup k materiálům v elektronické podobě. Nespecifikoval jsem, že bych je chtěl mít před projednáváním rady,“ podotkl.

Rédr přiznává, že na poslední schůzi kontrolního výboru se lidé překřikovali.

„Ale řečník si záhy zjednal pořádek sám, nebyla příležitost zasáhnout. A jinak jsem ke své činnosti do chvíle odvolání nezaznamenal nějaké stížnosti,“ podotýká.

Podle zástupců Pirátů se Rédr znelíbil zástupcům vládnoucí koalice v jiné situaci. A sice ve chvíli, kdy chtěl prošetřit vystoupení občana města na jednom ze zasedání zastupitelstva.

„Primátor mu tehdy nedal adekvátní prostor pro reakci, a následoval tak podnět ke kontrolnímu výboru, který chtěl jeho tehdejší předseda Martin Rédr prošetřit,“ uvedla mediální koordinátorka Pirátů v Moravskoslezském kraji Jana Ožanová.

Občanem, který tehdy na zastupitelstvu vystoupil, byl zástupce spolku Životice Sobě, který bojuje proti stavbě obchvatu Havířova a s tím spojenému prodloužení Dlouhé třídy právě až do části města Životice.

Novým šéfem zastupitel z ANO

„Při interpelaci jsem k tomuto tématu na zastupitelstvu položil tři dotazy. Poté jsem ještě chtěl reagovat na slova pana primátora, se kterými jsem nesouhlasil, ale to mi už nebylo umožněno, což je podle mě v rozporu s jednacím řádem. Proto jsem dal podnět kontrolnímu výboru. Zda to ale nějak souvisí s následným odvoláním pana Rédra, to netuším,“ uvedl Martin Cyž.

Rédra v čele kontrolního výboru nahradil Jakub Chlopecký z koaličního hnutí ANO. I to se setkalo s kritikou z řad opozičních zastupitelů.

„Jmenování pana Chlopeckého, který si platné předpisy vykládá dosti svévolným způsobem a hystericky reaguje, pokud se v jednání výboru objeví cokoliv kritického vůči vládnoucí koalici, je třešničkou na dortu,“ dodal Rédr.

Ve výboru je nyní poměr koalice a opozice 5 ku 5

Jakub Chlopecký kontroval kritikou práce zástupce Pirátů.

„Po jeho zvolení jsem rozuměl, že není manažer ani právník. Nicméně po více než roce fungování si mohl pan Rédr osvojit alespoň základní principy a jednací řád výboru, kterému předsedá,“ popsal Chlopecký s tím, že informaci o stížnosti občana bývalý předseda kontrolního výboru před ostatními členy „skryl“ do bodu různé a neposlal ji předem ostatním členům.

„Což je v rozporu se zákonem o obcích, jednacím řádem kontrolního výboru a statusem výboru,“ dodal Chlopecký.

Podle vyjádření primátora může být jmenování Jakuba Chlopeckého do čela výboru, v němž je po odvolání Rédra poměr sil mezi zástupci koalice a opozice vyrovnaný v poměru 5:5, dočasným řešením: „Zastávat tuto pozici bude do doby, než opozice přijde s řešením, které bude ku prospěchu našeho města. K tomu jsme ji také několikrát vyzvali.“