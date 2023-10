Novojičínští hasiči řeší prázdnou základnu, záchranáři také chtějí do nového

17:20

Trochu to připomíná český film Kulový blesk. Hasiči se přestěhovali do nových prostor na okraji Nového Jičína a řeší, co s historickým areálem v centru. Naopak záchranáři naopak zatím zůstávají v nevyhovující stanici v centru, ovšem také už spřádají plány na přesun.