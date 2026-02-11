„Je to obrovský přelom v našem dalším rozvoji a naprosto skvělá pomoc. Samozřejmě už delší čas používáme menší průzkumné drony, ale těžký cargo dron nás posouvá zase dále,“ konstatoval David Kareš, velitel záchranného sboru hasičů se sídlem v Hlučíně na Opavsku.
Těžký nákladní dron DJI FlyCart 30 za zhruba milion korun mají hasiči ve třech kusech umístěných na svých základnách, tedy jeden právě v Hlučíně, další v Jihlavě a poslední v západočeském Zbirohu.
Hasiči budou drony využívat při mimořádných událostech jako jsou rozsáhlé požáry, povodně nebo zásahy v nepřehledném terénu. Drony s nosností až 30 kilogramů nejsou určeny k hašení, ale k přepravě materiálu, například hadic, čerpadel, kanystrů a dalších.
Kromě samotného dronu mají hasiči k dispozici i mobilní pracoviště sloužící jako obdoba malého letiště, což přišlo na další milion. Celkem tak všechny drony s příslušenstvím přišly na šest milionů korun.
Dron může zásobovat jednotky v místě zásahu. Hasiči navíc v případě potřeby budou moci využít všechny drony společně. „Jde o taktiku mostu, kdy se drony střídají ve vzdušném prostoru a probíhá kontinuální zásobování,“ uvedl gestor hasičské dronové služby Jiří Studnička.
|
Od nedůvěry k nadšení. Po létající „babičce“ chtějí hasiči s drony i do budov
Drony tak díky přepravě materiálu budou při mimořádných událostech šetřit síly hasičů. „V živé paměti ještě máme lesní požár v Hřensku, kdy si pamatuju, jak jsme k Pravčické bráně museli vyčlenit skupinu příslušníků, kteří nedělali nic jiného, než že celý den chodili pěšky a tahali kanystry s benzinem, vodu nebo hadice, v podstatě všechno. My jsme je fakticky odvařili a nebyli schopni dělat žádnou jinou činnost,“ vzpomněl velitel záchranného útvaru Kareš s tím, že to vše nyní zastane dron.
Hasiči se na ovládání dronů připravovali ve speciálním kurzu. „Je to kurz, kterým budou procházet všichni piloti Hasičského záchranného sboru, plus je specializace právě na cargo,“ doplnil Studnička.
Součástí dronu, který váží zhruba 95 kilogramů, je například naviják a má i vlastní padák pro nouzové situace.