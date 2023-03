Když trosky vidíte na vlastní oči, je to úplně jiná zkušenost, říká hasič

Zasahoval jste po tornádu na jižní Moravě, byl jste nasazen při požáru v Hřensku, teď jste se vrátil z Turecka. Dají se ty tři výjezdy vůbec nějak srovnat?

Nedá se to srovnat. Jak nasazením, časovou náročností, tak po psychické stránce, včetně co se počtu obětí týče. Na jižní Moravě to byl můj první výjezd s USAR týmem. Tornádo bylo v podvečer, my jsme tam dorazili hned druhý den ráno. To už byla velká část sutin prohledaná, my jsme pak ty lokality ještě kontrolovali, ale to byla v podstatě akce na jeden den.

Hřensko pak bylo výrazně delší.

Bylo. Ale to byla spíše taková „turistika“. Bylo to nasazení na velké vzdálenosti, museli jsme chodit z kempu k čerpacím stanovištím, pak k místům, kde se hasilo. A pak zase zpátky, třeba pro materiál. To bylo náročné na fyzičku.

Takže v Turecku se to všechno spojilo?

Tam to bylo úplně jiné. Na jižní Moravě, když jste stáli na nějaké té střeše a dívali se kolem, jste už všude viděl ty modré celty, které zakrývaly střechy. Tam už se něco dělalo, spravovalo. V Turecku byly rozvaliny všude a pořád.

Platí, že když člověk vidí nějaké neštěstí na vlastní oči, uvědomuje si jej více?

Určitě. Taková věc vás pohltí. Dostane vás. V televizi si řeknete „vau, to je hrůza“, ale když takovou věc člověk vidí na vlastní oči, je to daleko horší. A to neplatí jen pro zemětřesení, ale pro každý požár, pro každou povodeň.

Dá se rozdíl televize – vlastní zkušenost popsat nebo vysvětlit?

Z televize si to člověk úplně neuvědomuje. Oči vidí nějakou zkázu, vy si řeknete „chudáci lidi“ a zase jdete ven dělat, třeba na zahradu. Když ty trosky vidíte na vlastní oči, do toho pláčou a křičí lidé, ať jim jdete rychle pomoci, to je úplně jiná zkušenost. To vás dostane.

Požáry mají vlastní zápach, povodně koneckonců také. Jak je cítit město po zemětřesení?

Po prachu. Všude je prach. A kouř. My jsme se tam pohybovali s respirátory. V domě, kde jsme zasahovali, pořád něco hořelo, nešlo to uhasit. Místní hasiči tam byli několikrát, ale dlouho se jim to nedařilo pořádně prolít. Do toho se pracovalo s těžkou technikou, která vířila další prach. A do toho vítr, který ten prach a kouř hnal kolem nás. Nebylo to nic příjemného.

Něco jako horší smog?

Dá se to tak říct. Když jsme byli na letišti pro naše psychology a vraceli se zpátky, tak byl nádherný azurový den. Ale nad městem byl oblak kouře a prachu, přesně jako smogová poklice. A k tomu tam lidé bydleli na ulicích, teploty kolem nuly, takže pálili všechno, co měli. Včetně plastů. Neměli čas hrát si na ekology, potřebovali se zahřát.

Byla tam velká zima?

Přes den bylo 5–6 stupňů, nad ránem padaly teploty třeba i k minus pěti. A my jsme v tom pracovali.

Pracovali jste nonstop?

Ano, v podstatě na směny. Ale nebylo to striktně daných osm hodin. Prostě jsme nastoupili třeba v deset dopoledne, další ve dvě odpoledne, střídali jsme se rychleji. A podle počasí a denní doby jsme se museli také oblékat. Nad ránem jsme se už hodně těšili, až vyleze sluníčko a my se alespoň trochu ohřejeme v jeho paprscích.

Byli jste tam jako ti, kteří ostatním říkali, co mají dělat a jak, nebo i na hrubou práci?

Dostali jsme přidělené místo, kdy jsme věděli, že tam má být zasypáno až 40 lidí. Když jsme přijeli, byla na té sutině spousta místních. Ty jsme museli nejdříve vyhnat pryč, aby místo mohli prohledat psi.

To asi nebylo příjemné, přijet a začít vyhánět lidi, možná z jejich domova.

To dělali naštěstí turečtí policisté a vojáci, kteří tam s námi byli. Pak jsme ještě chvíli čekali. To místo muselo takzvaně odvětrat, aby mohli psi začít hledat.

To asi bylo divné, nejdříve jste lidi vyhnali, pak se nic nedělo.

Asi ano. Ale to je standardní postup. Ti policisté a vojáci, kteří byli s námi, jim to vysvětlovali. A na místa, kde psi něco našli, jsme pak nastupovali my.

Pracovali jste rukama, nebo jste měli k dispozici i těžkou techniku?

Bez těžké techniky bychom si tam ani neškrtli. Byly to většinou panelové domy, s panely se těžko manipuluje, problémy měly i ty bagry. Ty domy byly zborcené, jako by byly z karet. Z boku byly vidět panely naskládané na sebe.

To nevypadalo moc na to, že to mohl někdo přežít.

Naděje umírá poslední. A mezi těmi panely byla různá suť, díky níž se tvořily kapsy. Takže jsme to museli zkoušet. Mělo to cenu.

Vy máte v týmu specializaci lezec. V Hřensku to chápu, tam jste byli v terénu, ale jak tuto specializaci využijete při zemětřesení?

V Hřensku jsme skutečně nějaké lezecké zkušenosti využili, byli jsme třeba v okolí Pravčické brány. V Turecku jsme byli připraveni, pokud bude potřeba nějaká práce s lanem. Někoho zajistit, spustit nosítka, zasáhnout. Kolega třeba využíval lezecký postroj při odřezávání panelů, které ohrožovaly lidi pracující dole, a podobně.

Jak jste se domlouvali s místními?

Složitě. My jsme mluvili anglicky, ale ne vždy se tak domluvili i Turci. Měl jsem data v mobilu, takže jsme využívali překladač.

Co je horší: povodeň, oheň, nebo zemětřesení?

Se vším je hodně práce. Povodně a zemětřesení jsou ale hodně specifické. S ohněm si příroda poradí, u povodní i zemětřesení se musí hodně přiložit ruka k dílu.

Jak vás v Turecku brali místní? Rakouský tým se třeba kvůli obavám na nějaký čas stahoval.

U nás byl klid. Navíc jsme měli základnu docela daleko od města, kde jsme zasahovali. Ve městě byl nejprve velký zmatek, ale pak se to postupně uklidňovalo, v tom to bylo fajn. Bez pomoci místních policistů a vojáků by to ale asi bylo horší. A taky nám hodně pomohl jeden místní předák, který dokázal lidem domluvit.

Tato mise byla vaše první zahraniční, je takový výjezd jako droga, chcete jet zase, nebo vám to stačilo?

Já jsem hasičem odmala. A vždy jsem chtěl být profesionálním hasičem. Už od školky jsem to všem říkal. Otec byl můj velký vzor, byl profesionálním hasičem 30 let. Bydleli jsme v hasičárně v Hrabyni, otec tam stále bydlí. A to, co jsme dělali v tom Turecku, bylo přesně to, co jsem chtěl vždy dělat. Pomáhat lidem.

Jak jste se k tomu vůbec dostal? Máte hasičskou školu?

Právě že nemám. Hlásil jsem se na hasičský obor na střední škole ve Frýdku-Místku, ale tam se hlásilo 200 dalších lidí. A brali jednu třídu. Ten výběr byl brutální. Tak jsem si řekl, že docela blízko toho, co chci dělat, je i obor zdravotní sestra. A tak jsem šel na zdravotní školu, kam mě vzali. Hned po maturitě jsem se pak dostal k hasičům. Hned tedy ne, musel jsem chvíli čekat, ale nakonec to vyšlo.

Dostat se k profesionálním hasičům však většinou nebývá snadné. Vím o pár lidech, kteří tam chtěli, ale trvalo jim to docela dlouho.

Měl jsem štěstí. Hlásil jsem se nejprve do Opavy, tam nebylo místo, naštěstí nabírala i Ostrava a někdo jim vypadl na psychotestech, takže jsem 1. ledna 2014 nastoupil.

Vy ale nezasahujete u povodní a podobně jen ve své pracovní době. Prý na taková místa jezdíte i o dovolené.

Máme v Hrabyni takovou skupinu lidí, ještě vedle tamní jednotky dobrovolných hasičů, kteří jezdí na takové výjezdy. Takový malý USAR tým. Nikdo nás nedotuje, hradíme si to většinou sami, jezdíme ve vlastním volném čase. Jen občas nám vypomohou nějací sponzoři.

A koupili jste si k tomu auto.

Otec koupil dodávku, upravili jsme ji, dozadu můžeme dávat nějaké věci, k tomu vozík, máme i nafukovací člun. A s tím jezdíme.

Kam jste už vyjížděli?

Byli jsme třeba pomáhat v Praze při povodních v roce 2013. To jsem měl týden před maturitou a nechtěli mě vzít s sebou. To jsem si tehdy vybrečel.

Co jste tam tehdy dělali?

Přijeli jsme na místo, řekli, že chceme pomáhat. Tak nám přidělili jeden úsek a stavěli jsme protipovodňovou hráz kolem Vltavy.

To si tam tak přijela parta chlápků a dostala práci?

Dostali jsme návod na stavbu protipovodňové hráze, vozili nám materiál a my tam stavěli. Ale to bylo možná i díky tomu, že otec tehdy ještě byl profesionálním hasičem a dost lidí tam znal.

Kde ještě jste byli?

Byli jsme pomáhat třeba v Srbsku, u Bělehradu. Při povodních. To byl silný zážitek. Pomáhali jsme na Sávě, což byla obrovská řeka. Přijeli jsme, přihlásili se na štábu, řekli jim, co umíme, co máme za vybavení. Dostali jsme člun, pár vojáků a šli jsme do akce.

A to jste měl dovolenou?

To už jsem byl u hasičů. Nahlásil jsem si dva dny, s volnem mezi směnami to vyšlo na týden, kluci mi vyšli vstříc, takže jsme vyrazili.

Co na to říká manželka? Sbalíte batoh a jedete pryč...

Ještě to není manželka. Máme spolu sice dvě děti, ale ještě jsme se nevzali. Ale už se něco chystá, prstýnky už proběhly, takže uvidíme. Když někam jedeme, tak se s ní rozloučím, dám pusu dětem a jedu.

Už víte, kam letos pojedete na dovolenou?

Už ji máme zaplacenou, pojedeme do Tater.

Takže žádná záchranná akce?

Žádná záchranná akce. Bude dovolená. I když... Je tam možnost storna do 19. června, tak jsem už doma nadhodil, že se ještě může stát, že tu dovolenou zruším a pojedu někam pomáhat. (směje se)