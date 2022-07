Neuvěřitelné, s jakou technikou jsme povodně zvládali, říká hasič z Fulneku

Jak dlouho jste u sboru?

Od roku 1978. Nebyl jsem ale hned přímo tady ve Fulneku. Začínal jsem s hasiči zhruba o čtyři roky dříve v Ostravě při báňské vysoké škole. Až potom jsem se stal členem sboru dobrovolných hasičů.

Co jste dělal při povodních v roce 1997?

Zkraje jsem nezasahoval. Byl jsem tehdy u státních hasičů, pracoval jsem na operačním středisku v Novém Jičíně. První dva dny jsem byl tedy tam. Pak jsem se musel dostat domů, ale jel jsem různými oklikami, tady ve Fulneku bylo všechno zatopené. Potom jsem se hned zapojil do pomoci v naší dobrovolné jednotce. Dva dny jsem měl volno, to jsem pracoval tady. Pak jsem musel zase do práce, to už ale voda opadala, takže to všechno nevypadalo tak akutní. Jenže jakmile jsem nastoupil do práce, začalo zase pršet a hladina stoupala. Takže jsem musel řešit také místní, fulnecké problémy.

Jak to tehdy vypadalo na operačním středisku u profesionálních hasičů?

Tam jsme měli samozřejmě fofr. Mimo jiné jsme museli i zaznamenat, kdo kam vyjel a s jakou technikou. Tehdy jsme používali jehličkové tiskárny. Papíry z nich jsme ani neodtrhávali, to prostě jelo, byly tam toho metry. Na konci se do toho díval operační důstojník, zvýrazňoval, co je žhavé, co se musí rychle vyřešit. Lidé třeba zavolali, že potřebují vyčerpat sklep. To ale bude práce k ničemu, když víte, že voda tam pořád přitéká.

Které toky byly ve Fulneku rozvodněné?

Tady je Husí potok s Gručovkou. To všechno bylo plné vody, dlouho nikdo nic podobného nepamatoval. Byly zatopené také lávky, u jedné jsme zachraňovali děti, které šly ze školy.

Uvázly na druhém břehu?

Přesně tak. Když šly ještě ráno na vyučování, tak byla lávka v pohodě. Když se chtěly vrátit po obědě domů, byla celá pod vodou. Naši hasiči navázali hadice k zábradlí a děti převáděli, menší přenášeli. Když šli po tom malém mostu, měli vodu asi po kolena.

Zmínil jste, že navazovali hadice. To jste neměli dostatečně dlouhá lana? Jaké bylo tehdy vybavení?

Prachmizerné. Od války nikdo nepamatoval, že by byly tak rozsáhlé povodně. Lano se používalo jedno, konopné. To když namočíte, tak ztvrdne jako drát, nejde ohýbat. Stejné to bylo ale s tehdejšími konopnými hadicemi – když jste je použil, tak je potom můžete naložit jako dvacetimetrový klacek. Nebo je nějak skládáte, aby se nezlomily. Neměli jsme ani žádný člun.

Předpokládám, že od té doby jste si s technikou polepšili.

Ano, hned rok od povodní jsme dostali od Hasičského záchranného sboru člun pro šest osob. Před asi třemi lety jsme ho už ale také vyřadili, teď máme nový. Ten jsme si koupili za své peníze, je pro sedm lidí.

Při povodních v roce 1997 jste se tedy po vodě plavili na čem?

Nakonec jsme člun měli, někdo přivezl svůj vlastní. Už si ani nepamatuji, kdo ho tehdy poskytl. Moc nám to ale pomohlo. Zachraňovali jsme třeba starou paní z domu u fotbalového hřiště. Tam byla voda i nad parapety. Jeho majitelka, stará paní, na nás čekala na půdě.

Byla to tehdy asi velká improvizace.

Obrovská. Když se zamyslím nad tím, jak byly tehdejší povodně rozsáhlé, je opravdu neuvěřitelné, s jakou technikou jsme do toho jako dobrovolní hasiči šli.

Jak silně byl tehdy Fulnek zasažen?

Šlo o dvě specifická místa, samozřejmě blízko vody. První bylo právě to u fotbalového hřiště, o kterém jsem mluvil. Potom šlo o místo níže po proudu potoka. Nejhůř na tom byla lékárna ve zdravotnickém středisku, to je prakticky v nejnižším bodě na soutoku Husího potoka a Gručovky. Tam byly více než dva metry vody. Teď zrovna zastupitelé řeší povodňový plán města, tohle je i v něm stále jedno z nejdůležitějších míst.

A dále po proudu?

Tam jsou obce Stachovice a Hladké Životice. Tam to bylo zatopené velmi těžce, vojáci tam jezdili s obrněnými plovoucími transportéry, některé lidi evakuovali, jiným dováželi jídlo. Před Stachovicemi navíc voda vymlela kus cesty, nedalo se tam normálně dostat. Zachraňovali jsme i tábory.

Kde?

To bylo směrem na Opavu, u Lukavce. Tam je dodnes dětský tábor. Tam jsou velké kopcovité plochy, při deštích ale voda stéká do malého potoka. Museli jsme je tedy zachránit, sváželi jsme je na naší Tatře 148, třeba třicet dětí jsme tehdy vezli najednou. Potom jsme je ubytovali u nás na hasičárně, část tábora si tak užily zde.

Vaše zbrojnice je poměrně velká. Zvládli byste tedy v ní poskytnout dobré zázemí?

Ano, my jsme ji potom také upravili. Domluvili jsme se s městem, že ji vybavíme tak, aby v ní mohl být i operační štáb. Máme elektrocentrály, může se tu nabíjet elektronika, vysílačky, telefony a podobně. Osvědčilo se nám to při povodních v roce 2009, kdy jsme přesně tímto zázemím mohli pomoct. Vařili jsme tu také. Byly tu mapy, kde jsme zakreslovali, jak postupuje voda, kde už jsme byli a podobně.

Pomohly vám tedy hlavně zkušenosti z prvních povodní?

Jednoznačně. Já osobně jsem se ale také o velké vodě dozvěděl hodně ze školení, na která jsem jezdil, když jsem se stal velitelem profesionální stanice v nedalekém Bílovci. Ve škole požární ochrany v Brně nás třeba učili Maďaři, jak správně stavět provizorní hráze. Jak zpevňovat ty, u kterých hrozí protržení. To se mi pak vyplatilo v roce 2009, kdy jsem byl v Jeseníku nad Odrou. Tam byl právě problém s jednou z hrází, vojáky jsme učili, jak ji správně zabezpečit.

Jak se to dělá?

Každý většinou přijede a zkrátka tam mrskne pytel s pískem. Ale to je špatně. Musí se to pečlivě ukládat. Vysvětlili jsme si, kde je pata pytle, kde je úvazek a jak ho zavazovat. Že se pytel plní jen ze dvou třetin, aby se ten písek mohl roztáhnout. Když ho celý narvete, s vodou nabobtná a udělají se mezi patou a úvazkem mezery, kterými vám protéká voda.

Proč vás školili zrovna maďarští hasiči?

Mají zkušenosti, na Dunaji bývají totiž obrovské povodně. Často jim tam prosakuje voda v hrázích, oni to umí pytli utěsnit. Pytle u malých průsaků vrství na sebe, když to teče u paty hráze, tak chystají různé vyrovnávací bazénky, které umí pomoct. Dávají tam celtovinu, různé plachty z umělé hmoty, a další materiály. Když potom máte hotový bazén, vytvoří se spojené nádoby, voda zůstane v určité hladině.

Tím se už řeší škody, které mohou vzniknout při velké vodě. Pytle ale často chystají hasiči už před nimi, třeba u dveří.

Ano, aby se voda nedostala do domu. Pytlují se také studny. I to jsme se po povodních v devadesátém sedmém roce učili. Když totiž do studny vrchem nateče špinavá voda, je kontaminovaná.

Přišla školení hned po povodních?

Moc rychle to nebylo, zhruba v roce 2001 to začalo. Já jsem byl za to ale vděčný, takže vědomosti a dovednosti, které jsem se učil jako profesionální hasič, jsem přinášel do naší dobrovolné jednotky. Sami jsme se v tom cvičili.

A využili jste je potom jen u vás ve Fulneku?

Jezdili jsme pomáhat i jinam. Třeba do Českých Budějovic, Hlásné Třebáně nebo Vrbic u Bohumína. Vždycky nám zaveleli a druhý den jsme museli odjet. Odstraňovali jsme totiž škody, když jim voda opadala. Odčerpávali jsme vodu ze sklepů a lagun, vystříkávali jsme bahno. To je totiž nejčastější práce, u které profesionálním hasičům ti dobrovolní pomáhají.

Dostali jste i nějaké další vybavení na zvládání povodní?

Po roce 2009 nám Povodí Odry koupilo šest čerpadel s výkonem dva tisíce litrů za minutu. Čtyři jsme si nechali, dvě jsme dali sousední obci, Jerlochovicím.

Takže jste dnes dobře vybavení?

Ano, máme to slušné. Mně se jen trochu nelíbí, jak na velkou vodu někteří nahlíží. Neumí správně plánovat. Nikdo si neuvědomí, že když je povodeň, která roste pomalu, stoupá voda, tak máme čas. Když ale přijdou přívalové povodně, tak čas není. Musíte rychleji plánovat. Určit místo, kde se budou plnit pytle. A taky si říct, jakým pískem je budete plnit.

I v druzích písku jsou rozdíly?

Ano, nesmí to být žádné velké granule. Chce to ten žlutý, jemný.

A jak se tedy má při povodni pokračovat?

Dále si ujasníte, jak dlouhou dobu na naplnění pytlů pískem potřebujete. A kolik jich vlastně potřebujete. Samozřejmě že jich nestačí deset, jde o stovky kusů. Potom musíte dát pozor, z čeho ten pytel je. Je to často umělá hmota, ta nemůže být venku na slunci – časem se rozpadne. Takové věci pořádně nikdo neznal ani po povodních v roce 1997, zjistili jsme je až při těch v roce 2009. Pomohli nám tehdy moc z Ostravy, hlavně dnešní generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Tehdy byl zástupce krajského ředitele, byl i u nás ve Fulneku a pomohl nám situaci zvládnout.

Čím vám pomohli?

Bylo toho víc, důležité bylo třeba to, že přivezli dva valníky plné pytlů s pískem. Potom jsme je operativně rozvezli podle toho, jak nám velitelé z okolí hlásili přes vysílačky, kolik jich potřebují. Nebo si pro ně prostě přijeli, když mohli.

Zorganizovali jste si to už tedy lépe?

Částečně ano, i tak jsme ale museli moc improvizovat. Jak jsem ale říkal, u těch přívalových dešťů je obrovský problém, když nemáte pytle s pískem rychle připravené. Přijde průtrž mračen, za deset minut se vylije potok a vy musíte rychle reagovat.

Jaká jste měli v roce 1997 auta?

Měli jsme Tatru 148, cisternu. Na převoz lidí a dalšího vybavení jsme měli avii.

Když jsem viděl vaši garáž, přibylo jich hodně.

Ano, naštěstí se o nás město i kraj moc dobře starají. Nejdřív jsme dostali od profesionálů ifu s žebříkem. Tu jsme už ale mezitím taky vyřadili, místo ní máme iveco, které má lepší žebřík, s košem. Pak nějaké dodávky, potom jsem z jednoho JZD za šrotovou cenu získal Tatru 815. Nechali jsme ji ještě na konci devadesátých let opravit. Ta je šestikolová. V roce 2009 jsme získali čtyřkolovou Tatru 815 Terno, tu máme dodnes. Má velký zásobník na vodu, my ty cisterny potřebujeme, je tu totiž nedostatek vody. Když je třeba lesní požár, musíme rychle zasáhnout. Máme i malé pracovní auto VW Caddy a Škodu Roomster, tam se zase vejde víc lidí, když jedeme na školení.

Jste s tím spokojení?

Ano. Samozřejmě by mohlo být líp, všechna auta máme starší, některá jsme si museli opravit, vylepšit. Obecně se ale máme dobře.