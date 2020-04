Konec sporů. Diecéze se s hasiči dohodla na ochraně repliky vypáleného kostela

„Myslím, že jsme se na opatřeních shodli, teď dokončujeme podrobnosti. Z mého pohledu však už nic nebrání pokračování stavby,“ konstatoval krajský ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček.

Spor se vedl o to, jestli případný signál z protipožárních čidel v kostele bude směřovat k soukromé společnosti, která by vzápětí informovala hasiče, což prosazovalo biskupství. Naopak hasiči žádali, aby do systému byli zapojeni přímo, protože se obávali časového prodlení při možném zásahu.

To se diecézi nelíbilo a poukazovala na mnohem vyšší finanční nároky hasičů.

Výsledkem sporů tak bylo, že hasiči dvakrát odmítli udělit souhlas s protipožárním řešením, který je nutnou podmínkou udělení stavebního povolení.

Nyní to však podle všeho vypadá na dohodu. „Nakonec jsme našli kompromis. V něčem ustoupily obě strany,“ podotkl Vlček.

Podle informací MF DNES církev souhlasí s připojením na hasiče, kteří současně slevili z ceny.

„Dá se říci, že to v takové podobě bude. Navíc vzhledem k tomu, že jde o památku, tak k tomu přistupují další partneři, například město a kraj,“ zmínil Vlček možnost, že se k úhradě připojí i některé úřady.

Vedoucí stavebního odboru biskupství Václav Kotásek dohodu částečně potvrdil. „Je to v podstatě tak, ale oficiálně se vyjádříme, až bude papír na stole, což by mělo být každým dnem.“

Kotásek také nastínil pokračování. „Věřím, že letos bude stát hrubá stavba a pak začneme s interiéry.“

Cenný kostel ze 16. století v noci 2. srpna 2017 zcela shořel, a to vinou tří mladíků. Motivací údajně mělo být to, že údajný iniciátor žhářství, který je vážně nemocen, si tak chtěl „vyřídit účty“ s Bohem.

Podle druhé verze zase mladík, jenž kostel zapálil, tak oslavil svou plnoletost, které měl dosáhnout den poté. Od soudu dostal obžalovaný, v okamžiku činu ještě mladistvý, tři a půl roku vězení. Osm let vězení obdržel mladík, který skupinu dovezl na místo činu a poté se přiznal. A nejvyšší trest devět let pak údajný iniciátor akce.

Památkově chráněný kostel v Gutech den po vyhoření