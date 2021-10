Zbrzděte ekologizaci Evropské unie. Průmyslové firmy žádají politiky o pomoc

„Ten dopis je adresován nejen premiérovi, ale i celé vládě, všem parlamentním stranám i europoslancům,“ vypočítává adresáty Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie. Ta sdružuje velké i malé ocelářské a hutní podniky, včetně obrů, jako jsou Třinecké železárny nebo Liberty.

Společně s oceláři jsou pod dopisem podepsáni i zástupci svazů podniků z chemického, stavebního nebo sklářského průmyslu.

Dopis reaguje vedle ohrožení ekonomiky firem růstem emisních povolenek také na plán dekarbonizace Evropy, v Moravskoslezském kraji prezentovaném hlavně odklonem od uhlí.

„To, co Evropská komise v červenci navrhla (plán EU na ekologickou transformaci – pozn. red.), je dost šílené a česká vláda se musí zasadit o to, aby se návrh změnil,“ vysvětlil důvody odeslání dopisu Daniel Urban. „Jde o balík návrhů, který má implementovat Green Deal. My v dopise poukazujeme na místa, která mohou ohrozit český průmysl.“

Růst ceny emisních povolenek ovlivnila bezesporu i změna plánu Evropské komise na rychlost snižování počtu emisních povolenek v oběhu. Ze dvou na čtyři procenta ročně.



Miliarda do povolenek, ne do ekologie

Například jen v Třineckých železárnách vzrostly v meziročním srovnání náklady na nákup emisních povolenek o jednu miliardu korun. O miliardu, kterou by jinak firma mohla investovat do ekologizace.

„Na transformaci budeme potřebovat čas a peníze. To v prvé řadě. V té druhé také dostatečnou ochranu na globálním trhu pro zachování konkurenceschopnosti naší oceli a také dostatek energie z obnovitelných zdrojů,“ vysvětlil generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek. „Transformace českého průmyslu je nemyslitelná bez investic v řádu stovek miliard korun, a tudíž bez reálně dostupného spolufinancování z národních a evropských zdrojů.“

A zajištění spolufinancování modernizace firem z evropských zdrojů je podle zástupců firem druhým problémem, který je nyní sužuje. „Podmínky ve fondech na dekarbonizaci se zpřísňují tak, že pro velké firmy bude těžké na ně dosáhnout,“ vysvětlil Urban.

Dosavadní podpora je nedostatečná

Podle předsedy vlády Andreje Babiše se vláda požadavkům firem nevyhýbá. „O těch problémech víme a jednáme o nich i na úrovni předsedů vlád a Evropské komise,“ řekl premiér.



„Na jednání lídrů 5. října to chceme zařadit mezi projednávanou agendu. Evropská komise chce o této problematice jednat až 21. října, my to chceme urychlit. Nechceme ani emisní povolenky na burze, aby je nezneužíval spekulativní kapitál. Řešit chceme i ceny plynu.“

Podle zástupců průmyslových firem je ale dosavadní podpora podniků ze strany vlády i ze strany Evropské unie nedostatečná.

„Ministerstvo životního prostředí pracuje na přípravě pozic, ministerstvo průmyslu a obchodu je v tomto poněkud ve vleku,“ tvrdí Urban. „Doposud nejsou žádné dopadové studie zjišťující vliv chystaných opatření na průmysl, vláda vůbec neví, kolik to bude firmy stát, a neví to ani Evropská komise. Ve zpracovaných dokumentech se přitom počítalo s tím, že cena emisních povolenek v roce 2030 dosáhne 30 eur, už letos se platí 60 eur.“