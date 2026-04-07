Tramvajové linky 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13 a 18 ve směru do centra ukončí jízdy na zastávce Don Bosco. Odtud je zavedena náhradní autobusová doprava, která jede v trase Don Bosco – Karolina – Elektra, v nočních hodinách až na Hlavní nádraží.
Tímto týdnem však dopravní komplikace na linkách do centra Ostravy nekončí. Od 15. dubna do 8. června na výluku naváže odklon linek ze směru Vítkovice a Ostrava-Jih kvůli práci nad podchody vedoucími pod ulicí Vítkovická.
Linky 1, 2 a 13 pojedou odklonem přes Mariánské náměstí. V úseku Krajský úřad – Hrabůvka, kostel bude zavedena náhradní doprava, stejně tak i v trase Krajský úřad – Vítkovice, Mírové náměstí. Linka číslo 10 nebude po tuto dobu vypravována vůbec.
„Ve směru na Porubu by měl být předběžně v květnu umožněn průjezd pravým jízdním pruhem i napojení do ulice Senovážná. Do centra by mělo dojít ke zprovoznění v červenci,“ přiblížila mluvčí plánovaný harmonogram zpřístupnění Frýdlantských mostů pro řidiče (změny v době výluky podrobně zde).
Rekonstrukce prostoru a zastávek na náměstí Republiky není jedinou stavbou, s níž ostravský dopravní podnik počítá.
V budoucnu plánuje i celou novou tramvajovou trať vedoucí částí Poruby a Pustkovce, a to od křižovatky Opavské s ulicí 17. listopadu přes Pustkovec až ke Globusu.
Proti této trati se ale zvedl výrazný odpor. Okolím budoucí možné trati opět kolují výzvy, aby se lidé proti stavbě postavili, tentokrát formou výhrad proti zveřejněné dokumentaci v rámci studie EIA.
Tu zpracovává Krajský úřad Olomouckého kraje, neboť ten moravskoslezský byl z procesu vyloučen.
Boj proti tramvajové trati v Porubě nekončí
Podle předsedkyně spolku Prosíme, přemýšlejme Markéty Vysloužilové je předložená dokumentace „nedokonale zpracovaná, zastaralá a nezákonná“. Spolek kritizuje zejména hlukovou studii a „naprosté nevypořádání se s plánovaným kácením vzrostlé zeleně“.
I kdyby se podařilo dopravnímu podniku studii EIA získat, neměl by vyhráno. Odpůrci stavby upozorňují, že proces budou dál napadat, případně i žalobami.
Dopravní podnik Ostrava však projekt vnímá jako strategický. A s předstihem chystá další kroky.
„Jde o souběžný krok v přípravě projektu, který má zajistit, aby bylo možné po vydání souhlasného stanoviska EIA bez zbytečných prodlev navázat dalšími fázemi realizace,“ komentovala mluvčí DPO vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro dostavbu této tratě ještě před rozhodnutím o studii EIA.
„Dostavba tratě je dlouhodobě vnímána jako historický dluh vůči části Poruby, která nemá přímé tramvajové spojení s centrem města,“ doplnila Tereza Šnoblová důvody snahy o stavbu.
Podle dopravce přinese tramvaj kapacitní, ekologický a bezpečný způsob dopravy.
Vedle odpůrců stavby je ale proti DPO také čas. Pokud by chtěli využít stávajícího programovacího období EU a získat na stavbu dotaci, zbývá k zahájení stavby prakticky už jen rok, dokončena by musela být nejpozději do roku 2029.
„Dostavba je navázána na evropské dotace, protože dávají ekonomický smysl a snižují finanční zátěž města. Současně ale nejde o projekt, který by existoval kvůli dotacím,“ dokončila mluvčí DPO.
Období pro přidělování dotací končí rokem 2027. Aby byla dotace uznána, musí být veškeré stavební práce dokončeny a faktury proplaceny do konce roku 2029, nejpozději do konce roku 2030.