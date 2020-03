Zloděj si před akcí šel ulevit do křoví. Narazil na ukryté policisty

Osmatřicetiletý muž měl spadeno výhradně na hobby markety ve Frýdku-Místku a zaměřil se na různý stavební materiál uskladněný mimo prodejny na oplocených plochách.

Po prvních čtyřech krádežích u stejného marketu se policistům podařilo zadržet právě tohoto muže. Sdělili mu podezření z krádeží a po výslechu ho opět pustili na svobodu.

Jenže v následujících dnech se od jiného hobby marketu ztratily další věci a způsob připomínal provedení právě od tohoto recidivisty.

„Z tohoto důvodu bylo ze strany policistů učiněno opatření, spočívající mimo jiné také ve zvýšené hlídkové činnosti v blízkosti obdobných objektů,“ přiblížila frýdecko-místecká policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Opatření to byla účinná, zvláště pak sledování okolí jednoho marketu z pozorovatelny ve křoví. Když totiž ve středu 4. března muž vyrazil do akce, tak si ještě odskočil do nejbližšího křoví. A tam narazil na policejní hlídku.

„K tomu, že se chtěl po vykonání potřeby do prodejny vloupat, se policistům následně doznal. Muž, jelikož byl již v minulosti za páchání obdobného skutku majetkového charakteru již v minulosti odsouzen a potrestán, hrozí trest odnětí svobody až na tři léta,“ dodala policejní mluvčí.