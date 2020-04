Frenštátsko bez nákazy. Není to slivovicí, ale disciplínou a štěstím

Územní jednotka ORP, tedy obec s rozšířenou působností, s Frenštátem pod Radhoštěm coby centrem, dále obsahuje obce Trojanovice, Bordovice, Lichnov, Veřovice a Tichá. Celkem téměř dvacet tisíc obyvatel. A každý den tamní lidé zjišťují, jestli oblast drží nulu nakažených novým koronavirem. Stále to platí. Zatím.

„Moc nás to těší a nepochybně je to zajímavé. Přitom jsme tady měli pár lidí z lyžování v Itálii, co museli do karantény. Ale nebudeme si namlouvat, že jsme odolnější, určitě zatím máme velké štěstí,“ poznamenal frenštátský místostarosta Jiří Unruh.

Ve městě mnoho lidí šije roušky, dodržují se zásady nouzového stavu. „To je pravda. Kromě několika lidí bez domova a pár mladých neměli strážníci žádný větší problém,“ potvrdil místostarosta.

Frenštátsko je ostrůvkem bez nákazy, sousední lokality Frýdecko-Místecka a Kopřivnicka patří k těm více zasaženým, pandemie dorazila i na Novojičínsko, Frýdlantsko nebo Rožnovsko.

Šárka Seibertová z Frenštátu pod Radhoštěm přiznala, že mapku s četností nákazy sleduje pozorně. „Mluvíme o tom. Existuje jedna verze, že tady byl koronavirus už v lednu nebo v únoru a považovali ji za chřipku. A už je hotovo,“ nastínila variantu.

„Není důvod se domnívat, že to není náhoda“

I ona by ráda věřila preventivním účinkům slivovice, ale věří, že významný účinek má dodržování pravidel nouzového režimu. „Vycházíme jen na nákup, kde lidé dodržují rozestupy. S malým synem také občas zajdeme do lesa, naštěstí to máme blízko.“

Náměstek hejtmana Jiří Navrátil, který pochází z blízkého Mořkova, začal zvesela.

„Valaši jsou odolní a často užívají léčivý nápoj,“ zmínil opětovně švestkový destilát, ale pak dodal: „Je to určitě štěstí a disciplinovanost tamních obyvatel.“

S tím souhlasí i krajská hygienička Pavla Svrčinová. Zmínila také, že lidé, kteří byli odolnější a měli slabší příznaky, tak možná nekontaktovali lékaře, který by je poslal do odběrového centra v Novém Jičíně.

„Zatím není důvod se domnívat, že oblast bez nákazy není náhoda. Možná čas ukáže, že i tam se nakonec něco vyskytne,“ upozornila Svrčinová.