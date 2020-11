Likvidace Dolu Frenštát je blíže, obejde se bez zpracované studie EIA

„Záměr ‚Likvidace Dolu Frenštát‘ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Záměr nebude působit významně negativně na žádnou ze složek životního prostředí ani na veřejné zdraví,“ rozhodlo ministerstvo.

Důl Frenštát nyní patří těžební společnosti OKD, ale ne nadlouho. V rámci plánovaného útlumu těžební společnosti bude v příštím roce důl převeden na společnost Diamo, která vlastní útlum provede.



„OKD vítá toto stanovisko ministerstva životního prostředí. Celý proces likvidace se tak oproti původnímu předpokladu může urychlit. Samotná likvidace Dolu Frenštát již však bude v režii státního podniku DIAMO,“ komentovala rozhodnutí Naďa Chattová, mluvčí společnosti OKD.

Rozhodnutí vítá i starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin. „Je to dobrá zpráva, může to urychlit likvidaci dolu,“ reagoval starosta. K Dolu Frenštát má přitom velice úzký vztah. Průzkumné vrty v okolí Frenštátu spojené s budováním dolu byly tématem jeho diplomové práce. „Konce šachty mi ovšem není líto, nebyla to dobrá myšlenka od samého začátku. Vliv okolních hor je tu příliš velký, dolování pod horami by nedopadlo dobře. Ale vedoucímu diplomové práce bych to tehdy nemohl říct, vyhodil by mě,“ smál se starosta, dřívější dlouholetý zaměstnanec OKD, při vzpomínce na dobu studia.

Od Nového roku přejde Důl Frenštát obdobně jako i další utlumované šachty Paskov a Lazy na podnik Diamo. Ten pak zajistí jejich konečnou likvidaci. Padl tak původně zamýšlený plán, s nímž stát před několika lety společnost OKD zachraňoval. Firma si totiž měla na následný útlum vydělat sama.

Konzervační režim stojí miliony korun

„Diamo rozhodnutí ministerstva životního prostředí vítá. Umožní nám to po převzetí Dolu Frenštát urychlit další kroky v přípravě likvidace dolu,“ sdělila mluvčí Diama Jana Dronská. „Vedle schválení odpisu zásob a plánu likvidace bylo posouzení vlivu na životní prostředí dalším nutným krokem v procesu příprav likvidačních prací. Znamená to, že už v lednu můžeme podat příslušnou žádost u Českého báňského úřadu a následně, po odepsání zásob a získání povolení, zahájit samotnou likvidaci dolu,“ doplnila Dronská.

Urychlení likvidace by pak mělo mít i finanční přínos, konzervační režim šachet stojí miliony korun.

Na likvidaci dolů Frenštát, Paskov a Lazy a později i Darkov a ČSA se v rámci státního podniku budou podílet i současní zaměstnanci OKD. Ti budou na Diamo postupně převáděni tak, jak budou jednotlivé šachty končit.

Celkem by mělo jít o několik stovek lidí, první by měli být do Diama převedeni už na začátku příštího roku.