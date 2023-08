Třináctiletý mladík fotí zvířata jako profesionál, na dobrý záběr čeká i hodiny

Jeho talent vystihnout nejzajímavější okamžik zaujal i členy poroty soutěže Czech Nature Photo, která v květnu ocenila snímek letící včely druhým místem v juniorské kategorii. „Našel jsem ji na stéble trávy třetího ledna. Bylo tehdy mimořádné teplo, létaly včely a viděl jsem ten den i ještěrky a hada. Podařilo se mi zachytit ji v dobrém světle a to si myslím, že rozhodlo,“ uvedl Michal Bogár.

Překvapilo ho, že právě včela se umístila na druhém místě. „Měl jsem jiného favorita, ale potěšilo mě to,“ přiznal Michal, pro kterého je fotografie nástrojem, jak zkoumat přírodu a jak se do ní neustále vracet. „I nejobyčejnější věci mohou být krásné a záhadné, když se nafotí z různých stran a v různém světle. A hlavně jsem chtěl ostatním ukázat, jak svět vidím já.“

Michal říká, že ho příroda nabíjí a resetuje, aby mohl pořád fungovat. „Určitě se jí budu věnovat dál, byť mě začala trošku lákat i sociální fotografie. Chci ji ale fotit tak, jak teď zachycuji zvířata ve volné přírodě – nepozorovaně, v záběrech okamžiků.“ Aby zachytil zvířata v přirozeném prostředí, pořídil si Michal do přírody stan, ale desítky hodin v ní tráví i pod plachtami nebo schovaný za větvemi stromů či v listí.

„Je to pro mě cílený útěk z civilizace. Příroda neumí ublížit z nudy. To fakt umí jenom člověk,“ objasnil Michal Bogár. „Dříve jsem přírodu obdivoval pro její přesný řád. V mých představách v ní mělo vše svůj důvod. No, dneska už vím, že i spousta zvířat dělá některé věci jenom tak, že je to baví. Ale o to víc ji mám rád. Je v ní klid.“ V zoologických zahradách Michal nefotí rád. „Vím, že zahrady toho dělají velmi hodně pro záchranu ohrožených druhů, ale i tak je mi těch zvířat líto,“ prozradil.

Za mřížemi jsou to podle něj jen exponáty bez duše. „To zvíře se ani nemůže mému objektivu bránit a já nemusím udělat nic pro to, abych jeho fotku získal. Pokud do zoo zajdu, pak i tam fotím zvířata, která se volně zabydlela a že jich není málo.“

Michalovy fotografie mají v tuto chvíli možnost vidět návštěvníci Galerie na schodech v Ostravě-Porubě. „Přišlo mi dokonce i pár žádosti, že by chtěli nějakou fotku koupit. Tím mi udělali takovou radost, že jsem se rozhodl jim fotky dát, což ještě musím udělat.“