Primátor Jan Wolf nebyl celý den k zastižení. Jeho mobil sice vyzváněl, ale nikdo ho nebral. Podle informací iDNES.cz se na karvinském magistrátu vůbec neobjevil.
Mluvčí města Monika Danková jen sdělila, že jak na magistrátu, tak ani na městském fotbalovém stadionu policisté nebyli a chod radnice nebyl nijak narušen. Rovněž opakovaně upozornila, že město není vlastníkem klubu.
Ve vedení padesátitisícové Karviné je SOCDEM dominantní stranou, byť právě Wolf, který město vede od roku 2018, minulý měsíc kvůli nesouhlasu s republikovým vedením ze strany vystoupil. I s ním má SOCDEM ve jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu většinu 23 zastupitelů.
Karvinský radní Martin Gebauer z koaličního hnutí ANO na dotaz iDNES.cz podotkl, že zatím nemá více informací, než se objevilo v médiích. „To, že je někdo vyšetřován, ještě nemusí nic znamenat. To může být kdokoliv z čehokoliv,“ konstatoval Gebauer.
Jednání městské rady je na programu příští týden. „A tam se rozhodně budeme ptát,“ poznamenal Gebauer. Na dotaz, jestli nebudou chtít svolat mimořádné jednání radních, odvětil: „Zatím není důvod.“
„Potvrzení korupce? Jednoznačně rezignace“
Osm let byl ve vedení Karviné, ale nyní už je Miroslav Hajdušík (KSČM) opozičním zastupitelem. „Mám jen prvotní informace, co se objevují na webech, takže bych zatím vyčkal. Pokud se však podezření korupce potvrdí, není jiná možnost než primátorova rezignace,“ řekl Hajdušík.
Zastupitelstvo Karviné se koná zhruba za měsíc. „Do té doby snad už bude jasno, jak se věci mají. Bohužel tato kauza vrhá velmi špatné světlo na město už nyní. Navíc to asi zamíchá kartami před komunálními volbami,“ poukázal Hajdušík na říjnové hlasování.
Příliš překvapená podle svého sdělení však není bývalá karvinská zastupitelka Zuzana Klusová (Piráti).
„Podezření, které jsme měli a snažili se provázanost fotbalu a radnice řešit i na kontrolním výboru, se po letech potvrdilo. O podivnosti okolo financování karvinského fotbalu a napojení na primátora a přední komunální politiky v Karviné se zajímám od vstupu do politiky a teď to snad bude zajímat i veřejnost a policii mimo region,“ uvedla na sociální síti.
Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?
Z Moravskoslezského kraje jsou z fyzických osob vyšetřováni hráči MFK Karviná Samuel Šigut a Matěj Hýbl, Slezského FC Opava Sebastian Pejša, Filip Štěpánek a Nicolas Tilkeridis, FC Hlučín Jiří Remiáš, TJ Břidličná Tim Kramář, FK Petřvald na Moravě Robert Russmann, rezervy Baníku Ostrava Matyáš Moučka a FC Vratimov Tomáš Bělíček, Zdeněk Novotný a Milan Sasko.
Mluvčí MFK Karviná Adam Januszek uvedl, že na stadionu se v úterý nic nedělo. „Mužstvo normálně trénovalo. Dopoledne jsme měli poradu k pohárovému utkání s Baníkem Ostrava. Čekáme na zprávy, nic nevíme. “ Záložník Samuel Šigut s mužstvem trénoval.
V podezření je i předseda představenstva SFC Opava Martin Latka, jehož firma Football Group je spolumajitelem Slezského FC.
Latka údajně uplácel rovněž vyšetřovaného rozhodčího Jana Petříka při utkání s Varnsdorfem. „Pan Latka zadržený není. Údajně s ním nikdo ani nemluvil. Normálně jsem s ním hovořil po telefonu, celé dopoledne jsme spolu komunikovali,“ řekl výkonný ředitel opavského klubu Filip Labuda.