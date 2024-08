Podvodníci vybrali na nemocné děti sedm milionů, za příspěvek posílali suvenýry

Policisté nazvali speciální akci Rakovina, to podle falešných příběhů dětí postižených touto zhoubnou nemocí, které údajně nutně potřebovaly finanční pomoc.

Zásahová jednotka zadržela 33letého muže, šéfa a mozek všeho podvodného dění. „Má totiž poměrně bohatou trestnou minulost,“ podotkl Jakub Tutko, vedoucí oddělení hospodářské kriminality Opava. Dodal, že muž byl souzen například za padělání peněz i pojistný a úvěrový podvod.

K ruce měl 28letého muže, který vše vykonával. Měl i další takzvané bílé koně, k tomu si založili několik bankovních účtů, k nimž měl přístup starší muž.

Případ se začal odvíjet loni v červnu, kdy policisté dostali informace od celníků a později se začali ozývat i různí lidé. Kriminalisté postupně zjistili, že dva muži založili webové stránky se sbírkou zastřešenou obecně prospěšnou společností, kde uváděli smyšlené jímavé příběhy dětí z dětských domovů a onkologicky nemocných dětí.

Najali si dokonce více než dvacet lidí do callcenter v Opavě a v Ostravě, kam pořídili speciální software na hromadné obvolávání lidí, a náhodně zkoušeli různá čísla. „Tito pracovníci byli finančně motivovaní, za každého získaného klienta měli tři sta korun provize. Brali to jako přivýdělek, o tom, že příběhy byly smyšlené, podle našich zjištění nevěděli,“ podotkl opavský kriminalista.

Od každého dárce podvodníci chtěli nejprve 1 299 korun, ale postupně čásku navyšovali až na takřka dva tisíce korun. Dohodnutým lidem posílali přes přepravní společnost malý suvenýr, například dřevěné srdíčko, poté malý vánoční stromeček nebo andělíčka v hodnotě několika korun, za který dotyčný na dobírku zaplatil dohodnutou dobročinnou částku.

Mužům hrozí vězení od dvou do osmi let

Zcela na začátku však podvodníci zaslali jedné charitě sedmdesát tisíc korun. „To proto, aby ukázali, že je jejich působení věrohodné, a mohli na to odkazovat,“ podotkli opavští policisté.

Zhruba čtyři tisíce lidí jim nakonec poslalo takřka sedm milionů korun. Při domovních prohlídkách policisté zajistili majetek ve výši asi 1,4 milionu. „Peníze užívali k osobní potřebě, měli i nějaké náklady na provoz,“ podotkl ředitel policejního územního odboru Opava Jiří Marzoll.

Starší ze zadržených mužů nespolupracuje vůbec, mladší jen částečně. „Navíc jsme od něj slyšeli jen to, co jsme už věděli,“ podotkl Jakub Tutko. Oběma hrozí za podvod vězení od dvou do osmi let. Oba byli nejprve vyšetřováni vazebně, nyní se to týká jen staršího muže.