Europarlament vůči ocelářům z Moravskoslezského kraje přitvrzuje

„Parlament chce podpořit průmyslová odvětví, aby dále snižovala své emise a investovala do nízkouhlíkových technologií. Systém obchodování s emisemi ETS je proto třeba reformovat tak, aby cílová hodnota pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 byla navýšena z 61 na 63 procent,“ přiblížila jednání europarlamentu jeho tisková atašé Irena Kubášková.

„K dalším projednávaným návrhům patřilo i postupné zrušení bezplatných povolenek do roku 2032,“ dodala.

Právě urychlení opatření ke snižování emisí uhlíku může pro zdejší oceláře znamenat problém. A to přesto, že je navrhovaný postup výsledkem kompromisu mezi průmyslníky a europoslanci.

„Schválená pozice je sice vylepšením původních návrhů ve prospěch evropského průmyslu a je kompromisním návrhem, ale vystavuje ocelářství velkému nebezpečí,“ upozornil na hlavní problém urychlení přijímání jednotlivých opatření Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren.

Ty chtějí do roku 2030 investovat do ekologických opatření zhruba 12 miliard, na splnění přísnějších ekologických opatření by to ale možná nemuselo stačit.

Bezplatné povolenky jsou ohrožené

„Pokud revize systému obchodování ETS a zavedení takzvané uhlíkové daně na hranicích budou definitivně schváleny v této podobě, nedává to ocelářům dostatek času pro transformaci průmyslu a jeho dekarbonizaci,“ vysvětlil generální ředitel. „Bude to pro nás znamenat další zvýšení intenzity prací na projektech směřujících ke snížení uhlíkové stopy. Proto doufáme, že se se stejně zvýšenou intenzitou zvýší i dotační podpora tohoto náročného procesu.“

Dalším rizikem pro místní oceláře je rovněž snaha o ukončení přidělování bezplatných emisních povolenek. Ty dosud sloužily hlavně jako stimul pro zavádění dalších ekologických kroků ve firmách. Pokud si ty budou muset všechny povolenky kupovat, bude to pro ně znamenat další růst nákladů.

„Ukončování bezplatného přidělování povolenek se dokonce urychlí, což pro nás znamená předpokládaný růst nákladů. A v konečném důsledku se to promítne do cen energií a výrobků napříč sektory a dalšího zdražování energií, služeb a zboží pro každého z nás,“ reagoval na plán Jan Czudek.

Půjde o desítky tisíc pracovníků v Česku

Ohrožení výroby v hutích a ocelárnách, což v kraji znamená hlavně společnosti Liberty Ostrava a Třinecké železárny, ale není jediným problémem, který může zrychlené zavádění klimatických opatření přinést. Do nesnází se mohou dostat i další firmy, například v chemickém průmyslu.

„A nejde jen o nás, na místa a výrobu v hutních oborech navazují desítky tisíc pracovních míst v republice a stovky tisíc pracovních míst v rámci Evropy,“ doplnil Czudek. Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie, věří, že se pozici průmyslu podaří v dalších jednáních vylepšit.

„Současný návrh je místy lepší, než byl původní návrh komise, ale i tak nezohledňuje reálné možnosti průmyslu. ETS v této podobě přinese českým firmám i domácnostem dražší energie a dražší výrobky. Je na českém předsednictví, aby v rámci dalšího vyjednávání na úrovni EU hájilo české zájmy,“ řekl.