Blíže ke Karviné a menší skleníky. Projekt EDEN se překvapivě mění

Zatímco původně měly tropické skleníky stát nedaleko bývalého Dolu Barbora v karvinské části Doly, nově se připravuje přiblížení k městu do lokality Lipiny, a to do pomyslného trojúhelníku mezi golfovým hřištěm, bývalým Dolem Darkov a vodní plochou zvanou Karvinské moře.

„Projekt se také zmenší a ubude skleníků, celkově tedy bude výrazně méně energeticky náročný,“ podotkl krajský náměstek Jakub Unucka (ODS).

Dodal, že změna vzešla od britské firmy coby majitelky licence a její studie proveditelnosti. „Ta ukázala, že z ekonomického hlediska je přesun nutný,“ zmínil Unucka.

Údajně se také mění podoba skleníků, takzvaných biomů. Místo bublin tvůrci spíše uvažují o tvaru podobnému indiánskému týpí.

Více vědy, méně turistiky

Podle opoziční krajské zastupitelky Zuzany Klusové (Piráti) z Karviné jde o nečekanou změnu. „Bylo nám řečeno, že původní místo bylo zvoleno na základě analýzy a je jediné možné. Přitom o přesunu jsem se dozvěděla víceméně jen náhodou,“ podivila se.

Zmínila také, že se obává, aby stěhování neztížilo získání nutné evropské dotace.

„Já jsem přesvědčený, že zmenšením, a díky nižší energetické náročnosti, se šance na udělení dotace zvyšují,“ oponoval náměstek Unucka.

Pomůže údajně i to, že podle nové verze Edenu Silesia, jak se projekt nazývá, bude kladen větší důraz na vědecké poslání, což lépe vyhovuje určení dotace. „Samozřejmě zůstane i možnost vstupu veřejnosti,“ upozornil Unucka.

Stěhování si vynutí také změnu při koupi potřebných pozemků. Místo soukromé společnosti Asental, která vlastnila původně zvažovanou plochu, nyní bude pozemky prodávat státní firma OKD.

Otevřeno nejpozději za pět let

Projekt Eden funguje od roku 2001 v britském hrabství Cornwall, kde se takto podařilo oživit uzavřený kaolinový lom.

Eden Silesia má být až z 95 procent hrazený z evropského fondu pro regiony postižené těžbou uhlí a jejím útlumem. Botanický park se uchází o více než dvě miliardy korun. Dotační podmínky pak stanovují, že se musí otevřít do roku 2027.

Provozovatelem parku se stane Slezská univerzita. „Vznikne ústav udržitelného rozvoje, kde se bude vyučovat například cirkulární ekonomie, udržitelné zemědělství a zahradnictví,“ nastínil už dříve prorektor pro strategii a komunikaci Tomáš Gongol.