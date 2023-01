Otřes v dole na Karvinsku zabil horníka, několik dalších se zranilo

Příčinou otřesů je uvolnění napětí v hornině na místech probíhající těžby černého uhlí.

Na Twitteru už nešťastnou událost potvrdilo Sdružení hornických odborů.

„Dnes v dopoledních hodinách došlo v rámci Dolu ČSM-Jih k důlnímu otřesu, v jehož důsledku přišel o život zaměstnanec porubu. Došlo i k dalším zraněním zaměstnanců, která jsou lehčího charakteru. Na místo už sfáral výjezd hlavní báňské záchranné stanice HBZS Ostrava,“ píšou odbory na Twitteru.

Příčinu smrtelného úrazu bude šetřit komise složená ze zástupců Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, police, vedení OKD a zástupců odborové organizace.

Otřes zaznamenali i lidé v Havířově

Otřes zaznamenali i v nedalekém Havířově. „Začaly cinkat skleničky, ale bylo to chvíli a nijak výrazné. Kdybych měl puštěnou televizi, ani bych to asi nezaznamenal. V minulosti to bylo už o dost horší,“ zmínil Juraj Jaškovský, který bydlí v havířovské části Prostřední Suchá.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale těžbu ve většině dolů ukončilo, protože se dlouhodobě nevyplácela. Firma těží už jen v Dole ČSM. V OKD pracuje včetně dodavatelských zaměstnanců přibližně 3300 lidí. Vlastníkem firmy je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

V loňském roce se v OKD staly dva smrtelné úrazy. V březnu zahynul horník v Dole ČSM-Sever, když při likvidaci chodby asi 800 metrů pod zemí nastal zával, v listopadu pak zemřel horník v Dole ČSM-Jih při manipulaci se strojním zařízením. Oba mrtví byli zaměstnanci dodavatelských firem.

V předchozích třech letech nezemřel v dolech OKD nikdo, ještě před 20 lety tam ale umíralo ročně okolo deseti lidí. Klesající počet smrtelných úrazů je důsledkem poklesu těžby a počtu horníků v dolech, ale i zdokonalující se prevence a bezpečnostních opatření.

Například otřesům v dolech, které životy horníků pod zemí ohrožují, ale podle odborníků úplně zabránit nelze, a rizika tak s sebou hornické povolání nese stále.