Lidem v části Paskova vadí hluk náklaďáků s hlušinou na zasypání dolu

„Mám dům hned u cesty. Když auta jedou, všechno se třepe v základech, občas okolo nás projela i před šestou hodinou ranní,“ popsala svou zkušenost Jaroslava Viková.

V Paskově žije dlouho, z těžkých vozů, které mají městem pravidelně projíždět několik dalších měsíců, má obavy.

„Otřesy jsou značné a necítíme je jen my, ale i všichni sousedi. Navíc tady žijeme na poddolovaném území, takže máme obavy, co všechno se může stát. Snažíme se s tím něco dělat, ale asi to bude marné. Nezbývá nám než zdokumentovat současný stav, abychom mohli později vymáhat možné vzniklé škody,“ dodala žena z Paskova.

Ulice Národního odboje je součástí trasy, po níž státní podnik Diamo naváží materiál pro zasypání Dolu Frenštát z nedaleké haldy zrušeného Dolu Paskov. S jeho přepravou se počítá až do poloviny příštího roku.

„Doprava potřebných 214 tisíc tun materiálu bude probíhat postupně celkem jedenáct měsíců,“ konstatovala v tiskové zprávě z minulého týdne mluvčí Diama Jana Dronská.

S další částí stejného prohlášení Diama už obyvatelé dotčené části Paskova nesouhlasí. „Doprava je připravena tak, aby neměla negativní dopad na životní prostředí a neobtěžovala místní obyvatele,“ napsala mluvčí.

„To není pravda, to ranní buzení není nic příjemného,“ kontrovala Jaroslava Viková.

Starosta: Nemohli jsme nastavit podmínky

„Děláme maximum pro to, aby návoz byl co nejšetrnější, jedná se však o více než 200 tisíc tun hlušiny, které budou na zásyp jam v příštím roce potřeba,“ reagovala na stížnosti mluvčí Diama Dronská.

Na nevítané buzení obyvatel města se podle ní podnik zaměří. „Návoz probíhá pouze v pracovních dnech, a to v čase od 6 do 18 hodin. Pokud bychom zjistili nějaké porušení stanovených podmínek, okamžitě to budeme řešit s dopravcem,“ doplnila.

O problémech s přepravou ví i starosta Paskova Petr Baďura. „Řešíme to v rámci možností, které máme. Těch ale moc není. Nemáme vlastní odbor dopravy, vše tak musíme řešit prostřednictvím magistrátu ve Frýdku-Místku, cesta zase patří kraji,“ konstatoval.

„Neštěstí spočívá v tom, že jsme, obdobně jako sousední Řepiště, vůbec nebyli přizváni jako účastníci k přípravnému řízení. To tak proběhlo o nás bez nás. Například k obdobnému plánování na zasypání Dolu Staříč jsme přizváni byli, mohli jsme dát podmínky, které byly akceptovány,“ doplnil starosta.

Více kontrol dopravců

Paskovští, kterých se navážení materiálu do Frenštátu dotýká, požadují, aby se přeprava tisíců tun kameniva přenesla například na tamní nádraží, odkud by se vše převáželo po železnici.

To ale není podle Jany Dronské proveditelné. „Železniční přeprava by byla možná pouze v části trasy, což by ovšem znamenalo překládání materiálu na nádraží ve Frenštátě na nákladní auta čili další manipulaci s materiálem, a to přímo ve městě, což by rozhodně nebylo ohleduplnější ani efektivnější,“ řekla.

Paskov se však chce dále bránit. „Kontaktovali jsme policii i frýdeckomístecké strážníky, aby tam posílali častěji hlídky, měřili rychlost, aby tam byli vidět a dopad přepravy byl co nejmenší,“ popsal chystaná opatření paskovský starosta.