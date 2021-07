Místo moře Beskydy, v době covidu míří do hor čím dál více návštěvníků

Horská obec je jednou z beskydských bran, odtud vedou turistické trasy na Lysou horu, Smrk i hlouběji do hor. Cesty na Gruň nebo na Visalaje se vinou kolem přehrady Šance. I ta se stala, sama o sobě, častým turistickým cílem.

„Přijeli jsme sem na výlet, podívat se. Ať nesedíme pořád doma,“ vysvětluje Michal, otec rodiny ze Štramberka. Na výlety do Beskyd jezdí často, kvůli covidu i oni změnili své zvyklosti.

„Jezdili jsme na dovolenou k moři, ale letos nebylo jisté, jak to bude v létě vypadat, tak jsme jeli na dovolenou na jižní Moravu. Tam jsme jezdili na kolech. Hustopeče, novomlýnské nádrže, Lednice. Taky to bylo krásné. A tady si taky užíváme,“ řekl Michal.

Na prohlídku hráze přehrady Šance se v současnosti ale jezdí i z větší dálky. „Já jsem z Českých Budějovic, přítelkyně z východního Slovenska, tak jsme si dali rande tady v Ostravě, je to napůl cesty,“ směje se Radek z Českých Budějovic po otázce, co jej s přítelkyní na hráz beskydské přehrady přivedlo.

Lákají hory i technické památky

Mladý pár přijel do kraje na několik dní. Ubytoval se poblíž známé Stodolní ulice. A seznámení s Ostravou nebylo právě nejlepší. „V sobotu ráno jsme měli ‚návštěvu‘ v autě, asi nějací narkomani. Zkoušeli se dostat dovnitř, jestli se k něčemu nedostanou. Mám automobil značky Tesla, takže je mám automaticky natočené na kameru. Ale jinak se mi tady líbí,“ popsal své zkušenosti z kraje Radek.

S přítelkyní ho zajímají hory i technické památky. V kteroukoli dobu. „Jestli jsou vysoké pece v Dolní oblasti v noci nasvícené a dá se tam volně chodit, tak si to určitě nenecháme ujít. Jinak bychom se ještě rádi podívali na Pustevny, ale máme trochu obavy, aby tam nebylo hodně lidí. Slyšeli jsme, že se tam vydávají davy. Ale zkusíme to. Snad to tam odpoledne bude volnější,“ doplnil své plány Radek.

Ostravice ovšem není jen přehrada, ale hlavně výchozí bod při cestě na dva nejvyšší beskydské vrcholy v regionu – Lysou horu a Smrk.

Zatímco Smrk je i přes výrazný nárůst turistů stále, co se zájmu týče, v pomyslném stínu Lysé hory, dominanta kraje s vysílačem láká ještě více turistů. Až tolik, že tam někteří přestávají chodit.

„Už je to jako Václavák, raději si vyjdu tady na Smrk,“ komentuje davy lidí na Lysé hoře dvaatřicetiletá Michaela z Frýdlantu nad Ostravicí. „Ale i ten Smrk už začíná být docela plný, hlavně o víkendech. Ale pořád je tady oproti Lysé klid.“

Zrušené parkoviště prodloužilo cestu na Lysou

Pro ty, kteří se na Lysou horu přece jen chtějí vydat, přinesly poslední dny výraznou změnu. Populární parkoviště u trafostanice na Ostravici, v bezprostřední blízkosti lanového centra, je už několik dnů uzavřeno a je možné, že se už ani nikdy neotevře. Lidem tak nezbývá než parkovat dole na Ostravici a k cestě na vrchol připočítat minimálně půl hodiny chůze po asfaltové cestě.

„Parkoviště je bohužel uzavřeno, ačkoli jsme s tím nesouhlasili,“ vysvětlila starostka Ostravice Pavlína Stankayová. „Pozemky jsou ve vlastnictví státního podniku Lesy ČR, a i když stále máme snahu získat tamní prostor a provozovat jej jako parkoviště, zástupci lesů rozhodli jinak.“

Lesy ČR zdůvodňují uzavření parkoviště, které firma ohradila řadou balvanů, problémy, které lesníkům způsobovaly automobily zaparkované na úzkých lesních cestách.

„Zatím to řešíme autobusem, který k parkovišti z Ostravice jezdí. Zatím o víkendech a svátcích, uvidíme, jak se osvědčí,“ přiblížila reakci obce starostka.



„Zvažujeme i možnost postavení stojanů pro kola, případně pro sdílená kola, která by tu část cesty po asfaltu mohla turistům ušetřit, ale vše je teprve ve fázi jednání a také o případných nákladech. Proto jednáme například o možné pomoci a spolupráci s krajským úřadem.“

Pro Ostravici samotnou se toho jinak s příchodem covidu podle Pavlíny Stankayové příliš nezměnilo. „Vždy jsme byli východiskem do Beskyd, vždy tudy do hor mířilo hodně lidí. Je tady železnice, autobusové linky. Takže ten zájem tady byl vždy, pro nás se moc nezměnilo,“ dokončila starostka.