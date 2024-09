Sjel z dálnice a nedal přednost. Šest lidí odvezly záchranky do různých nemocnic

„Čtyřicetipětiletý řidič osobního motorového vozidla jel po dálnici D1 v úseku mezi Ostravou Novou Vsí a Hošťálkovicemi, ve směru jízdy od Ostravy na Bohumín. Z dosud zjištěných informací lze vyvodit, že při sjíždění z dálnice nedbal dopravního značení a nedal v křižovatce přednost v jízdě osobnímu automobilu jedoucímu po hlavní silnici,“ přiblížila situaci krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Jedno auto skončilo po střetu mimo silnici. „Celkově bylo zraněno šest osob, ve voze jedoucím od dálnice to byly osoby dvě,“ dodala Štětínská. Mezi zraněnými bylo pět mužů a jedna žena.

„Těžké zranění dolní končetiny a pánve utrpěl osmapadesátiletý muž. Další pacienti, všichni středního věku, byli ošetřeni se středně závažnými poraněními, ponejvíce končetin, ale také hlavy, zad nebo hrudníku,“ doplnil mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Záchranáři je transportovali do ostravských zdravotnických zařízení – tři do Fakultní a tři do Městské nemocnice.

Okolnostmi dopravní nehody se zabývají policisté dálničního oddělení Ostrava.