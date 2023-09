K rozsáhlým změnám tramvajových linek v Ostravě přišlo 450 připomínek

Právě září však mělo být původním termínem plánované velké optimalizace tramvajové dopravy (podrobněji zde). Ta se zatím odkládá na neurčito. Proti návrhům se totiž zvedla vlna odporu, přičemž protestovaly jak městské obvody, tak jednotlivci.

„O podobě projektu se stále jedná. V tuto chvíli je připravena nová verze, která reaguje na nejčastější připomínky veřejnosti a vychází vstříc požadavkům vedení jednotlivých městských obvodů,“ vysvětlila důvody odkladu mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO) Tereza Šnoblová. „O termínu spuštění bude brzy rozhodnuto, roli v tom bude hrát i plánovaná modernizace významného přestupního bodu – zastávky Karolina.“

Hlavní myšlenkou plánované změny bylo vytvoření tří páteřních linek 1, 2 a 8, na které by navazovalo devět dalších linek.

Lepší spojení s fakultní nemocnicí

Páteřní linky mají jezdit v tří- a pětiminutovém intervalu ve špičce, mimo špičku každých deset minut. Právě návaznost linek byla jednou z nejčastějších výhrad vůči původnímu plánu. „Dopravní podnik evidoval přes 450 podnětů k původnímu návrhu změny linkového vedení, ty se stále projednávají,“ přiblížila mluvčí DPO Šnoblová.

Plánované nové schéma linek tramvajové dopravy Dopravního podniku Ostrava, které na svém facebookovém profilu zveřejnil zastupitel Ostravy-Jihu Zdeněk Hübner.

Hlavní změny připravené na pondělí se tak v Ostravě budou týkat hlavně autobusových spojů. „Nejvíce změn se plánuje v městském obvodu Poruba. Tam se vedení autobusových linek upravilo tak, aby bylo zajištěno především častější a rychlejší spojení Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) s dalšími oblastmi obvodu,“ vysvětlila mluvčí DPO.

Pozor na změny by si tak měli dát hlavně cestující využívající linky 39, 40, 45, 54 a 58.

„Podstatnou novinkou je změna trasy u linek 40 a 58, které si od zastávky Poruba-vozovna ve směru k fakultní nemocnici vyměnily své koncové úseky. Linka 40 jede nově přes Alšovo náměstí přímo k FNO a dále k porubské radnici. Naopak linka 58 jede přes Oblouk a Nábřeží SPB na konečnou zastávku Poruba Studentská,“ dokončila mluvčí DPO.

V regionálních vlacích bez slev ČD

Další avizované změny začnou v prosinci. Tou hlavní je, že s novými jízdními řády přestanou na většině území kraje platit slevy Českých drah v jejich vlacích.

„Tarif Českých drah bude v osobních a spěšných vlacích na území Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS platit pouze tehdy, pokud výchozí nebo cílová zastávka leží mimo území ODIS, například cesta ze Studénky do Přerova, respektive z Olomouce do Bruntálu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Radek Podstawka s tím, že v těchto vlacích budou platit pouze Tarif ODIS a Tarif SJT (tzv. One Ticket).

„Pro cesty osobními a spěšnými vlaky v rámci ODIS tedy nebude možné používat In Kartu s tarifními aplikacemi IN 25 a IN 50 nebo traťové jízdenky. Jinými slovy In Karta v regionálních vlacích od prosince nebude platit,“ popsal krajský náměstek.

K tomuto kroku se kraj odhodlal poté, co změnil systém plateb za zajištění veřejné dopravy ve vlacích. Vlaky budou jezdit plně v závazku kraje, veškeré příjmy jízdného tak patří jemu. Slevy jiných dopravců by tak snižovaly příjmy kraje.

Ve vlacích i na vybraných nádražích jsou v souvislosti s tím instalovány další prodejní terminály na jízdenky ODIS. „Jízdné v těchto terminálech lze uhradit ODISkou nebo běžnou platební kartou,“ vysvětlila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

