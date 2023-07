Na Vítkovsku nevyjely desítky autobusových spojů, dopravci chybí řidiči

„Nedostanou se do práce, volají známým. V jeden den jde až o třicet různých změn v autobusové dopravě. Ty se ale lidé nedozvědí na zastávce. A na to, že se před každým odjezdem mají dívat na internet, jestli jejich spoj jede, nejsou připraveni. Každý ani nemá možnost rychle si to najít na internetu,“ popsal místostarosta Vítkova Martin Šrubař.

Dnes dopravce Z - Group a. s. na Opavsku nevypravil 47 spojů na 17 linkách. Například mezi Vítkovem a Opavou, Vítkovem a Melčem, Vítkovem a Odrami, Kružberkem a Opavou, Hradcem nad Moravicí a Opavou, ale také mezi Opavou a Kobeřicemi či Opavou a Chuchelnou.

„Denně jsou moravskoslezskému krajskému úřadu doručovány stížnosti z jednotlivých měst a obcí, cestující si stěžují i vedení kraje. Dopravce Moravskoslezský kraj o situaci informuje, je to však většinou večer před nevyjetím spojů nebo až ráno, navíc se situace neustále mění,“ popsala Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení krajského úřadu.

Dodala, že potíže jsou podobné jako nedávno v jihovýchodní části Novojičínska, kde autobusovou dopravu rovněž zajišťuje společnost Z-Group a.s. „Od počátku smluvních vztahů s dopravcem Z-Group bus a.s. mu Moravskoslezský kraj udělil sankce za zhruba 13 milionů korun,“ sdělila.

Dopravce čeká na posily

Dopravce potíže vysvětlil nedostatkem řidičů. „Sešly se nám dovolené a několik lidí je nemocných. Na Opavsku do plného stavu chybí pět řidičů z celkem více než 150 lidí. Jeden turnus řidiče pokryje minimálně deset linek, takže jde o více než 50 spojů, proto došlo k většímu výpadku,“ vysvětlil mluvčí dopravce Miroslav Slaný.

Doplnil ale, že firma na odstranění problému pracuje přesunem řidičů z jiných regionů. „Ve středu dorazil řidič z Plzně, o víkendu čekáme posily z Karlových Varů. Příští týden by se měla situace stabilizovat,“ nastínil Slaný. „Všechny spoje dokážeme odjezdit a zařídit od neděle.“

Podle starostů obcí je takový výpadek velký problém. „Zhruba před dvěma měsíci nám omezili vlakové spoje, především s Budišovem nad Budišovkou, s tím, že je nahradí autobusy. A teď ty autobusy nejezdí. Když jede někdo z Budišova do Oder k doktorovi, má smůlu. Jsme rozlohou největší ORP v kraji a dopravní dostupnost je takový problém,“ konstatoval místostarosta Vítkova Šrubař.

Lidé jsou naštvaní ve všech obcích. „Ne každý má internet, aby mohl večer hledat, jestli jeho linka ráno pojede. Jezdíte do práce, máte zaplacený měsíčník, a autobus nejede. Evidujeme už i stížnosti od zaměstnavatelů, že se jim lidé nemají jak dostat do práce,“ řekl starosta Hradce nad Moravicí Patrik Orlík.

Na příští úterý bude krajský náměstek Radek Podstawka se zástupci firmy Z-Group a. s. jednat. Hejtmanství naznačilo, že pokud se situace nezlepší, je možné vyhlásit nové výběrové řízení na dopravce. „Moravskoslezský kraj v současné době v rámci svých kompetencí a smluvních možností o možnosti zajištění dopravy prostřednictvím jiného dopravce intenzivně vyjednává,“ uzavřela Chlebounová.