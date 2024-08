Stát se může při přípravě gigafactory vyhnout EIA. Odpůrci věří v dodržení zákona

Takový harmonogram znamená, že by už příští rok měl projekt získat minimálně část důležitých povolení. Což není jednoduché. V cestě řádnému schválení stavby totiž stojí několik kroků. I proto stát zadal studii, jak tento zákonem požadovaný postup zkrátit.

„Ačkoli je harmonogram dle našeho právního názoru rámcově správně nastavený, (... ) v současné své podobě nesplňuje časové požadavky investora, který tak hledá možné cesty jeho zkrácení,“ stojí ve shrnutí studie zadané Státní investiční a rozvojovou společností.

Hlavní zdržení v přípravách před vydáním stavebního povolení hrají – podle autorů studie, právníků advokátní kanceláře Rowan Legal – dva zákonem požadované kroky.

Tím prvním je změna zásad územního rozvoje, v podstatě úprava územního plánu kraje. Ten současný totiž ve zvažovaném území počítá jen se zemědělstvím, ne s průmyslem. Druhým pak zpracování studie EIA pro vlastní stavbu.

Se změnou územního plánu ovšem kraj teprve začíná. Vyhlásil veřejnou zakázku na firmu, která ji zpracuje. „Ještě předtím musí být zpracována studie SEA (strategické hodnocení vlivů na životní prostředí – pozn. red.). Ta ukáže, nakolik je daná lokalita pro případný záměr vhodná,“ přiblížil aktuální stav příprav Jan Filgas, vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství.

Jak dlouho může obdobný krok trvat, není nyní zřejmé, ve hře je několik variant. Samotné zpracování může podle vedoucího oboru trvat od několika měsíců po rok.

Pozemek pro gigafactory leží v katastru obce Dolní Lutyně na Karvinsku.

To samo o sobě nabourává už tak napjatý harmonogram příprav. A teprve po dokončení změny zásad územního rozvoje je možné přistoupit k dalším krokům, tedy ke zpracování studie EIA.

„Investor požádá o zahájení zjišťovacího řízení. To trvá zhruba dva měsíce. Následně se záměr vyhodnotí a rozhodne, zda je potřeba dále posuzovat, nebo ne. Pokud ano, musí si investor nechat zpracovat studii autorizovanou osobou,“ přiblížila další postup Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivu na životní prostředí krajského úřadu.

„Reálný termín pro zpracování studie EIA je zhruba devět měsíců, od podání dokumentace půl roku. Pokud se investor opozdí s předkládáním dokumentace, může se vše ještě natáhnout. Rychleji to obecně nejde,“ přiblížila Kučová termíny pro zpracování. „Například jen zpracovatel posudku má na svou práci 60 až 90 dnů, pak jsou ve hře ještě různé odvolací lhůty.“

Převyšuje veřejný zájem ochranu přírody?

Zdlouhavé studii EIA by se ale vláda podle zjištění právníků mohla vyhnout. „Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí umožňuje vynětí záměru z procesu EIA, pokud veřejný zájem výrazně převažuje nad ochranou životního prostředí a veřejného zdraví,“ zjistili právníci. „Záměr může být úplně vyňat z procesu EIA, nebo může být posouzení provedeno jiným, ale obdobným způsobem.“

To by podle zjištění mohlo znamenat zkrácení přípravy až o 12,5 měsíce. Vláda by ale vše musela patřičně odůvodnit.

„Já chápu, že vláda zkouší všechny možnosti, vztekat se za to na ni by bylo příliš laciné,“ konstatoval Martin Bohoněk ze spolku Zachovejme Poolší, který proti vzniku zóny bojuje. „Chápu, že je to citlivá informace, ale lepší komunikace v tomto směru by vládě určitě prospěla, hlavně u lidí. My věříme, že vše proběhne podle zákona.“