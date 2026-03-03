Bourá se tu každý týden, říká starosta. Křižovatku nahradí kruhový objezd

„Máme obrovskou radost, že jsme po mnoha letech snažení o vyřešení této nebezpečné křižovatky mohli spolupodepsat smlouvu se zhotovitelem,“ kvitoval zahájení stavby starosta Dobré Jiří Carbol. „Jsme rádi, že tady vznikne bezpečný kruhový objezd, který sníží riziko úrazů a dopravních nehod. Dnes se totiž srážky stávají prakticky každý týden, a některé úrazy byly bohužel i smrtelné.“
Nový kruhový objezd ocení nejen řidiči z Dobré, ale i z okolních vesnic. „Vše by mělo být hotovo na konci letošního léta. Řidiči se mohou těšit na bezpečnou okružní křižovatku,“ konstatoval Radek Podstawka, náměstek hejtmana pro dopravu. „Bude nás to všechny ale stát trošku trpělivosti, kvůli stavbě totiž musíme počítat s uzavírkami a objížďkami, využívat se bude také provizorní komunikace.“
Na internetové databázi Portál nehod figuruje křižovatka v Dobré v seznamu rizikových míst. Od listopadu 2023 do října 2025 se zde podle statistiky portálu událo jedenáct dopravních nehod, výsledkem byl jeden mrtvý, jeden těžce zraněný a čtrnáct lehce zraněných. Nejčastější příčinou bylo nerespektování dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě.
