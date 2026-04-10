Švéd Alessandr Lindblad, jak se DJ Alesso jmenuje, patří mezi nejvýraznější interprety moderní melodické elektroniky. Světová taneční scéna mu dlouhodobě leží u nohou a on jí diktuje svůj styl – nezaměnitelný zvuk postavený na silných emocích, energii a precizní produkci.
Diskžokej Alesso se může pochlubit miliardou streamů, ohlas mu vynesly hitovky jako Years a If I Lose Myself následované Heroes nebo When I’m Gone.
„Jeho sety se staly neodmyslitelnou součástí festivalových akcí po celém světě a pravidelně bodují v globálních hitparádách. Také proto je pro nás opravdu ctí přivítat Alessa u nás,“ uvedl programový ředitel festivalu Beats for Love Jiří Ramík.
Letní atmosféra v Dolních Vítkovicích bude podle organizátorů o to výjimečnější. „Alesso je známý svými strhujícími live shows, které kombinují emoce s euforickou energií velkých festivalových momentů,“ konstatoval Kamil Rudolf, ředitel taneční přehlídky.
Mezi interprety, které pořadatelé oznámili už dříve, jsou například maskovaný fenomén Marshmello, světová megastar Calvin Harris, aktuálně nejúspěšnější diskžokejka planety Charlotte de Witte, výjimečný projekt Padre Guilherme a energické duo Dimitri Vegas & Like Mike.
Na více než 18 scénách se začátkem července představí více než 550 interpretů všech subžánrů elektronické hudby, a to jak z řad ostřílených klasiků, tak i překvapivých nových objevů.