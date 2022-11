Diamo má studii, zda na Karvinsku dál těžit uhlí. Zatím ji tají

„Se studií se v nejbližších dnech seznámí vedení státního podniku a ministerstvo průmyslu a obchodu. Poté budeme informovat o našich závěrech představitele regionu a média,“ konstatovala mluvčí Diama Jana Dronská.

Zadaná studie by měla státnímu podniku objasnit, nakolik se vyplatí případný návrat těžby do již uzavřených dolů Darkov a ČSA. Oba Diamo získalo v únoru 2021 poté, co v nich přestala těžit společnost OKD a šachty přešly do útlumu.

Vedle otázky dostupnosti zásob uhlí dvou dolů na Karvinsku se studie zabývala i případným vlivem současné situace v ekonomice na těžbu a její nákladnost.

S OKD autoři studie nespolupracovali

„Cílem analýzy bylo zjistit a prověřit, za jakých podmínek a v jakém čase by bylo možné obnovit těžbu na těchto dvou dolech a co všechno by to obnášelo jak z pohledu technického, technologického a personálního, tak i ekonomického a legislativního,“ doplnila mluvčí Diama.

Jak byly do studie všechny tyto parametry zahrnuty, ale zatím není jasné. Například s těžební společnosti OKD, která v současnosti jako jediná umí těžit černé uhlí ve velkém, její autoři při přípravě podkladů vůbec nespolupracovali.

„Podrobnosti studie nemáme od státního podniku Diamo k dispozici, OKD se na ní nijak nepodílí,“ konstatovala mluvčí OKD Naďa Chattová.

A informováni nebyli ani zástupci Karviné, města, jehož území by se například zvažované obnovení těžby v dole ČSA týkalo.

„Bohužel k této záležitosti nemáme žádné informace. Státní podnik Diamo nás v této záležitosti nekontaktoval. Netušíme tak, o jaké dobývací prostory by se jednalo a jak moc by to naše město zasáhlo,“ komentoval přípravu analýzy karvinský primátor Jan Wolf.

Rozhodnutí o možném návratu těžby na již uzavřené šachty nakonec bude muset padnout hlavně na politické úrovni.

Na případné obnově těžby by se museli s velkou pravděpodobností dohodnout minimálně zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva financí. Pod první spadá státní podnik Diamo, pod druhé zase těžební podnik OKD.

Na výsledek studie netrpělivě čekají i zástupci kraje a velkých firem v regionu, které uhlí využívají.

Místní uhlí je konkurenční výhoda

„OKD byly historicky klíčovým zdrojem uhlí pro ostravskou huť. Lokální uhlí pro nás v minulosti představovalo konkurenční výhodu, a to nejen z hlediska nákladů, ale také plynulosti dodávek,“ vysvětlila důležitost těžby místního uhlí Barbora Černá Dvořáková, mluvčí ostravské hutě Liberty. „Pokud bude alespoň část koksovatelného a energetického uhlí, které potřebujeme, dostupná lokálně, než budeme mít k dispozici jiné zdroje energie, jako například novou linku velmi vysokého napětí, bude to pro Liberty Ostrava přínosem.“

A podobně hovoří i Petra Macková Jurásková, mluvčí Třineckých železáren. „Prodloužení těžby uhlí z OKD bychom přivítali. Máme připraveny alternativy dodávek uhlí ze zahraničí, nicméně vždy budeme preferovat dodávky z Česka. Podmínkou je samozřejmě kvalita a tržní cena,“ řekla.

Naopak spíše proti obnovení těžby v již uzavřených dolech je krajská zastupitelka Zuzana Klusová.

„Už dnes dodává OKD jen část uhlí potřebného v kraji, obnovení těžby by vedle miliardových nákladů znamenalo zastavení rozvoje Karvinska po skončení těžby,“ řekla zastupitelka. „Rozumím tomu, že se dotěží zásoby uhlí v dole ČSM, ale vracet se na již uzavřené šachty nedává logiku.“