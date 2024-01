Dětské tábory zase zdražily, stále roste zájem rodičů o ty příměstské

Zájem podle nich nadále zůstává stabilní a stejně jako v předešlých letech roste poptávka po táborech příměstských a tematických. Pokračujícímu trendu proto přizpůsobují nabídku a na některých místech dokonce od pobytových táborů úplně upouští.

Dětské tábory jsou oproti loňsku dražší v průměru od jednoho sta do čtyř set korun. „Ceny rostou každoročně, ale ne nijak strmě. Jde o částku od sta do maximálně tří set korun,“ nastínila Jana Franková, ředitelka Střediska volného času (SVČ) Bruntál. „Rostou náklady za stravu a vše se odvíjí také od místa či výletů, kdy se do ceny promítne i vstupné,“ doplnila.

Ve SVČ Asterix v Havířově se ceny pro letošek stále řeší. Už teď je ale jasné, že se budou měnit. „U příměstských táborů nebude navýšení tak markantní jako u těch pobytových. Ceny poukazů budou vyšší zejména z důvodu nárůstu minimální mzdy a změn u pracovníků pracujících na dohodu,“ přiblížila vedoucí střediska Lucie Bitterová s tím, že jarní příměstský tábor bude dražší o 400 korun.

„U letních příměstských a pobytových táborů částku zatím nevíme. Snad se ale budeme pohybovat v řádech stovek korun, nikoli v tisících,“ doplnila Bitterová.

Ve SVČ Juventus v Karviné ceny zvedali plošně přibližně o pět procent a ovlivnilo je zdražení dodavatelů služeb. V turistické základně centra v Řece je navýšení o něco mírnější.

„Tam jsme ovlivněni pouze vyššími cenami potravin a energiemi. Naštěstí vše mírně vyvažuje pokles cen pohonných hmot,“ vysvětlil zástupce ředitele SVČ Jan Firla. „Letos jsme zažádali i o grant, a pokud by byl schválen, ceny táborů před zveřejněním ještě snížíme.“ Například v Domě dětí a mládeže (DDM) v Bohumíně poplatky za tábory zůstaly stejné jako loni.

„U jednoho, původně osmidenního turnusu jsme naopak na přání rodičů dva dny přidali. Příměstské tábory zůstávají v příznivém rozmezí od 2 000 do 2 700 korun podle náročnosti a množství aktivit,“ okomentoval ředitel DDM Bohumín Ondřej Veselý.

Nabídka je pestrá

Podobně jako loni stojí i tábory, které nabízí DDM Ostrava-Poruba. Zdražili pouze nejlevnější tábor, a to o 150 korun. Ceny se tam pohybují od 1 600 do 2 000 korun, přičemž nejlevnější tábor se koná přímo v budově centra. Nejdražší jsou tábory s aktivitami jako laser game, trampolínami či vstupy do zoo.

Zájem rodičů je ale i přes zdražování stále velký. Podle provozovatelů pomáhá také možnost čerpat příspěvek od zdravotních pojišťoven. Někteří rodiče využívají rovněž dotace z projektu Darujeme dětem kroužky, který funguje na principu voucherů na úhradu volnočasových aktivit dětí z rodin ve složité životní situaci.

Mění se však preference rodičů a již několik let v řadě roste zájem o příměstské tábory. Jsou totiž cenově daleko dostupnější.

„I vzhledem k nutnosti rodičů zajistit péči o děti během prázdnin navštěvují některé děti tři a více příměstských táborů,“ konstatoval ředitel SVČ Ostrava-Zábřeh David Střelák.

Z nabídky bývají jako první obsazené tábory se specifickou tematikou. „U nás pobytové tábory již nenabízíme. Cena by byla příliš vysoká a tábor bychom nenaplnili,“ vysvětlila ředitelka DDM Ostrava-Poruba Kateřina Paličková Hořejší. „O příměstské je zájem ustálený a nejoblíbenější je tábor s návštěvou zoo a sportovně-virtuální.“

Celková nabídka táborů je napříč krajem pestrá, zájem o sportovně zaměřené tábory ale potvrzují i jinde. „Adrenalinové a sportovní tábory se naplnily během pár minut. Kromě klasických témat, jako jsou tanec, keramika či jezdectví, u nás nově přibyl tábor zaměřený na robotiku,“ dodal Ondřej Veselý z DDM Bohumín.