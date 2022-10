V kraji se daří potkanům, deratizátoři rozmisťují tisíce návnad

12:42

Jsou jich tisícihlavé kolonie a ani přes pravidelné pokládky návnad potkanů kvůli potravinám vyhazovaným do popelnic a splachovaných do záchodu neubývá. Do ulic Moravskoslezského kraje proto vyrazili deratizátoři. Jejích úkolem je držet populace hlodavců pod kontrolou.