Deník Ukrajinky: První české noci jsem proplakala, jen co děti usnuly

Jak už jsem zmínila v prvním díle mého deníku, nejprve jsme se ubytovali u Jany a Vitalije Prokopových. Úžasní lidé, kteří nám hodně pomohli a stále nám pomáhají, bez ohledu na to, co se děje.

Díky vstřícnosti starosty obce Polanky nad Odrou a dalších lidí jsme se společně mohli přestěhovat do nového ubytování, které běžně slouží jako soukromý penzion.

Velký, pohodlný a teplý dům, kde můžeme za současných podmínek v klidu žít s našimi dětmi. Bohužel však nevíme, jak dlouho zde budeme moci zůstat...

Vnitřní pocit klidu se stále nedostavil. Fyzicky jsem se cítila v teple a v bezpečí, ale psychicky jsem byla stále doma a prvních pár nocí jsem proplakala, vždy poté, co jsem uspala své děti. Stále jsme myslela na svého manžela a rodinu, která zůstala v mé rodné zemi.

Přijeli jsme do ČR jako tři rodiny. Nejmladší Christině je jen jeden rok a 9 měsíců a nejstarší Tamaře 72 let. Děti mají do 13 let. Samozřejmě, že v tomto věku opravdu nechápou, co se děje, ale dlouhá cesta vlakem a těžké podmínky se záhy projevily.

Pár dní po příjezdu se Christině zvedla teplota, která přešla v horečku, přičemž ještě celou věc ztěžovalo neustále zvracení a průjmy. Použili jsme všechny zásoby léků, které jsme si s sebou přivezli, abychom aspoň mírně zlepšili její zdravotní stav.

Druhý den ráno se cítila lépe, ale ostatní děti onemocněly stejnou virózou. Můj Miron a Nazar odmítli jíst a trpěli nevolnosti a celkovou slabostí. Ve večerních hodinách jejich teplota sahala až ke čtyřiceti stupňům. Pro všechny případy jsme dostali všichni antigenní testy od Prokopových, abychom se otestovali a vyloučili možnost onemocnění covid-19.

Při registraci v ČR jsme obdrželi zdravotní pojištění a s pomocí Jany jsme museli jet k lékaři. Protože byla sobota, museli jsme jet do nemocnice na dětskou ambulanci.

Osobně chci poznamenat, že situace v nemocnici byla poklidná a s velmi vřelou komunikací ze strany zdravotnického personálu. Zdravotní systém však nebyl ještě připraven, a tak byl problém zavést rodná čísla našich dětí.

Anna Rybak Narodila jsem se ve městě Záporoží, kde ještě nyní žijí moji rodiče a babička. Před válkou jsme s mou rodinou bydleli ve městě Dnipro, kde nyní zůstal můj manžel Danil a mnoho mých přátel. Mám dva milované syny Nazara 4 roky a Mirona 2 roky. Vystudovala jsem marketing na Berdyansk University of Management and Business. Před válkou jsem pracovala pro Vodafone Ukrajina.

Od lékaře jsme obdrželi zprávu, ve které byly předepsány léky, které máme zakoupit a bylo potřeba udělat velký nákup v lékárně. Všímám si, že v Česku a na Ukrajině jsou přibližně stejné ceny léků.

Po podání doporučených léků se dětem trochu zlepšil zdravotní stav, ale jsem velmi smutná, že první česká slova, která jsem se naučila, byla teplota, bolest hlavy, hlen a nevolnost.

Bylo mi řečeno, že brzy budu mít příležitost pracovat a děti budou moci navštěvovat mateřskou školu. To by se velmi hodilo. Nejsem zvyklá sedět nečinně doma a rozhodně chci být užitečná pro společnost, která mi do současné chvíle tolik pomohla.

Podařilo se nám obvolat pár zaměstnavatelů prostřednictvím rodiny Prokopových, a tak jsme byli pozváni na „pohovor“ (pokud se to tak dá nazvat, vzhledem k tomu, že ještě moc česky neumíme) s ředitelem základní školy, kde nám byla nabídnuta možnost příležitostně pracovat na pár hodin v měsíci.

Na Ukrajině se dvěma malými dětmi zůstala i moje sestra Marina. Já se vdala a odstěhovala se do Dnipru a ona zůstala s našimi rodiči a manželem v Záporoží (o tom jsem již psala v prvním díle). Má také dvě malé děti, Gleba a Polinu. Po dlouhou dobu se ona a její manžel nemohli rozhodnout, zda odjet ze země, či nikoliv. Ale jakmile se situace začala každým dnem zhoršovat, bylo konečně rozhodnuto o odjezdu.

Deník Ukrajinky Projekt portálu iDNES.cz, který dává prostor ženám prchajícím před válkou. Své příběhy popisují v pravidelných denících. Odráží jejich cestu za svobodou, hledání střechy nad hlavou i jejich každodenní život v Česku.

V sousedním regionu bylo město Mariupol, město, které kvůli náletům ruské armády už neexistuje. Prostě museli utéct před hrůzami zítřka a chaosem, který válka přináší.

Můj a Marinin manžel jí pomohli dostat se do evakuačního vlaku (musela také vydržet všechen ten strach z těchto dlouhých a velmi děsivých přechodů plných neznáma) a o tři dny později byli konečně vedle nás. Marininy děti v prvních dnech také onemocněly a stále je ještě trápí kašel.

Na druhou stranu všechny naše děti byly v bezpečí a my, tehdy i teď, jsme odhodláni zajistit, aby pro ně všechno dopadlo co nejlépe.

Jsem navždy vděčná všem, kteří nám v tomto nelehkém období pomohli a pomáhají - DĚKUJI!

V příštím díle se dozvíte o umístění dětí do škol, školek a vyřizování cestovních dokladů, které musíme vyřídit kvůli zákonným podmínkám k setrvání v České republice.