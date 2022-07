Deník Ukrajinky: Máte ve městech mnohem více cyklistů a méně lidí v ulicích

Minulý týden měla moje kamarádka Lena narozeniny. Právě teď mne napadlo, že každá z nás oslavila nový rok svého života v nové zemi. To je zvláštní pocit, jako by jeden příběh skončil a druhý začal. Kromě nás už i děti oslavily své jmeniny, velmi brzy budou mít narozeniny i moji synové Nazar a Miron.

Samozřejmě jsem nesmírně ráda, že je vůbec možnost si o svátcích a narozeninách popovídat a zařídit je pro sebe nebo své děti, udělat si alespoň chvilku radosti, nicméně to samozřejmě není stejná oslava, jakou bychom měli doma...

Lenu přijela na narozeniny navštívit její matka. Teď už vlaky nejsou evakuační (na tuto hrůzu pořád nemůžu zapomenout), ale obyčejné, dá se jet i autobusem. Pokud chcete, můžete se z našeho města Dnipra dostat do Ostravy do dvou dnů.

Lenina matka nežije v samotném Dnipru, ale ve stejném regionu ano, na hranici s Doněckou oblastí, kde probíhá válka. Nyní je to tam velmi nebezpečné, matka se však přesto vrátila domů. Říká, že je pro ni důležité, aby byly její vnučky v bezpečí, a že je za to ráda, pro ni samotnou že však nemá smysl domácnost opouštět. Na Ukrajině se stará o zahradu a sad.

Samozřejmě, že tato monstrózní válka postavila každého Ukrajince před těžkou volbu – odejít, nebo zůstat, a každý sám zhodnotí situaci a přijme řešení...

Již dříve jsem napsala, že jsem podala přihlášku do školky pro mého mladšího syna Mirona a také pro neteř Polinu a synovce Gleba, těm jsou čerstvé tři roky. Jde o školku, kam chodí i můj starší syn Nazar.

Mateřská škola má skvělé učitelky a dobré podmínky. Tento týden přišlo potvrzení, že děti byly přijaty a od 1. září budeme brát děti do stejné školky, což nám výrazně ušetří čas. Mladší děti doteď chodily jinam. Jsem velmi vděčná za to, že naše děti mají možnost socializovat se a vzdělávat a my v té době pracovat.

Potěšení z květináčů na parapetech

Pokračujeme v seznamování s Ostravou, kde nyní žijeme. O víkendu jsme se spolu s dětmi jen tak procházeli ulicemi města a užívali si krásných míst. Nazar a Miron mají velmi rádi jízdu na koloběžkách. Víte, je moc hezké sledovat ty děti, které v legračních helmách a se zvonivým smíchem jezdí po ulicích. Také jsem si všimla, že v České republice je cyklistika součástí městské kultury. Na Ukrajině je mnohem méně cyklistů.

Anna Rybak Narodila jsem se ve městě Záporoží, kde ještě nyní žijí moji rodiče a babička. Před válkou jsme s mou rodinou bydleli v městě Dnipro, kde nyní zůstal můj manžel Danil a mnoho mých přátel. Mám dva milované syny, čtyřletého Nazara a dvouletého Mirona. Vystudovala jsem marketing na Berdyansk University of Management and Business. Před válkou jsem pracovala pro Vodafone Ukrajina.

Ještě možná pár slov o městě. Já i děti máme Ostravu moc rádi. Mám ráda její krásné a čisté ulice. Líbí se mi, když jsou na parapetech květináče s vysazenými květinami a potěší kolemjdoucí svou krásou.

Také si všímám, jak málo lidí je na ulicích, vždy je tam velmi ticho a klid. Ostrava je pro mě krásné, upravené a pohodlné město.

Raketová ruská ruleta

Minulý týden letěly ruské rakety do mého Dnipru. Čtyři lidé zemřeli, patnáct zraněných. Civilistů. Raketa dopadla na křižovatku ulic. Vzhledem k tomu, že byl večer, nebylo tam tolik lidí. Zahynul mimo jiné řidič autobusu, který se vracel domů z pracovní směny. Taková poslední cesta...

Celé ostřelování Ukrajincům připomíná strašlivou hru „ruská ruleta“. Takové to předávání si revolveru s jedním nábojem. Podáte si zbraň, roztočí se buben revolveru a cvak – zastřelíte se, nebo přežijete?

Situace je stejná s obyvateli mé země. Všichni lidé se několikrát stávají rukojmími teroru a hrůzy, obrovské a nepředvídatelné rulety. Jakmile zazní poplach, znamená to, že teď vyletěla smrt, a nikdo neví, koho si odnese. Nikdo před tím není ochráněný...

Co bude dnes? Spadne raketa na obchodní centrum, na porodnici, rušnou křižovatku, nemocnici, dům kultury? Kdo zemře v tomto losování ruské rulety? Dospělý muž, matka s dítětem, zdravotně postižený, řidič autobusu?

Přidám tady jen jedno číslo. Od 1. května do 1. července vyly v Dnipru sirény 199 hodin...

199 hodin nepřetržité hry na smrt...