Deník Ukrajinky: Smrt i naděje. Ukrajinci si uvědomují hodnotu nezávislosti

Tento týden jsme s mým synem Nazarem navštívili výstavu retro aut. Nutno říct, že Nazárek velmi rád sbírá autíčka. Doma na Ukrajině jich měl hodně a i teď v České republice jich už má docela dost.

A tak samozřejmě, když jsme projížděli kolem výstavy, neměli jsme šanci jen tak projet. Nazarovi se tam hodně líbilo, zvědavě se ptal na všechna auta a nakonec požádal, ať ho vyfotím s tím nejlepším.

Léto pokračuje, Nazar už chodí do jiné školky. Být v ní se mu líbí ze všeho nejvíc. Je to školka Hello, je velmi světlá, moderní, útulná a pohodlná. S dětmi zde komunikují česky a anglicky a před spaním čtou španělské pohádky. Vyučovací program je velmi bohatý a zajímavý, vše probíhá hravou formou. Děti chodí ven za každého počasí a každý týden navštěvují různá zajímavá místa: planetárium, zoo, dinopark a další.

Moje sestra Marina v této školce pracuje a její děti, Gleb a Polina, ji také navštěvují. Hello se nachází na druhém konci města, takže ráno všichni společně vezeme mého nejmladšího syna Mirona do jeslí a pak všichni míříme do Hello.

Velmi brzy nastane další velmi příjemná událost – moje setkání s manželem. Hodně se těším, vždyť jsme se šest měsíců neviděli. Setkáme se ve Lvově.

Je symbolické, že se potkáme téměř v den výročí naší svatby. Před osmi lety jsme se 23. srpna stali jednou rodinou. Každý rok v srpnu jsme naše výročí oslavili výletem na nějaká zajímavá místa. Loni to byl Lvov, letos se opět sejdeme ve Lvově, i když za jiných okolností…

Budeme mít ovšem příležitost zase aspoň trochu být spolu. Nevím, jestli věříte na znamení osudu, ale pro mě možnost takového setkání naznačuje, že vše bude určitě v pořádku!

Kromě tohoto příjemného setkání mě čeká ve Lvově ještě jeden důležitý úkol – vyzvednout si tam pasy, které jsme řešili ještě před válkou. Mně a mým synům umožní snadněji vycestovat za hranice země.

Nezávislost není jen datum v kalendáři

Tady dobré zprávy končí. Moje kamarádka Lena, která s námi uprchla do Ostravy, se tento týden dozvěděla, že její blízký přítel zemřel na frontě. Několik dní se nemůže vzpamatovat a smířit se s touto ztrátou... Není to první člověk, který zemřel v této hrozné válce a bohužel ne poslední, ale smrt blízkých vnímáte vždy mnohem silněji...

Ve středu 24. srpna slavila Ukrajina svůj státní svátek – Den nezávislosti. Gratulace k tomuto svátku začala od ruských teroristů již o půlnoci, vypálili rakety na Záporoží, kde žijí moji rodiče, a na Dnipro, kde je můj manžel...

Pravděpodobně nikdy předtím jsme si tohoto dne a nezávislosti nevážili tak jako nyní... Nikdy předtím Ukrajinci nebojovali společně a směle za tuto nezávislost jako posledních šest měsíců. Všichni společně, každý na své frontě, navzdory bolesti, slzám, ztrátám, krvi a potu. Ukrajina bojuje za své vítězství!

Snad vše se v našich myslích začalo měnit před osmi lety, kdy Rusové obsadili Krym. Mnozí z Ukrajinců pak začali chápat, že nezávislost nejsou jen slova nebo datum v kalendáři a není to jen o odmítnutí sovětského dědictví. Je to něco hlubšího a uvnitř každého.

Od té doby se nezávislost Ukrajiny měří smrtí jejich obránců. Nezávislost mé země se brání v největší válce v Evropě od roku 1945. Nikdo se nás neptal, zda chceme tímto způsobem bojovat za nezávislost. Sousední teroristická velmoc si prostě myslela, že naší zemi nevěříme a stále nechápeme, co je to národní identita...

Svět tvrdil, že Ukrajina nevydrží ani tři dny. O šest měsíců později bojujeme za naši nezávislost, za to, že nyní bude navždy v srdci každého Ukrajince...

Věčná paměť obráncům Ukrajiny. Určitě vyhrajeme. Naše historie, historie skutečné nezávislosti, právě začíná...