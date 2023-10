Firmy či řetězce zaplatí více. Část obcí v kraji zvýší daň z nemovitosti

„Změny obecně závazných vyhlášek, které se vztahují k dani z nemovitých věcí pro rok 2024, zatím evidujeme u patnácti obcí,“ konstatovala mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Petra Homolová. „Tento výčet ale nemusí být úplný, informace ještě stále analyzujeme a zpracováváme.“

Hlavním důvodem, kvůli kterému města a obce v kraji navyšují místní koeficienty daní z nemovitostí a nemovitých věcí, jsou mimo jiné i plánované zvýšené výdaje jednotlivých radnic.

„Hodně investujeme. Příjmy ze současného navýšení koeficientu by měly sloužit hlavně pro opravy infrastruktury ve městě,“ přiblížila starostka Fulneku Radka Krištofová důvody, proč se ke změnám koeficientu daní z nemovitosti rozhodli tamější zastupitelé. „V místních částech jsme sjednotili územní koeficient na 1,6, u vybraných ploch pro podnikání jsme ho pak navýšili na tři.“

Lidem nezvyšují, firmám ano

Podobně, hlavně u podnikatelských subjektů, navýšili koeficient v Sedlnici na Novojičínsku. „Pro občany zůstává koeficient dva. Doba není jednoduchá, je tady inflace, vysoké ceny energií, proto jsme je nechtěli zatěžovat,“ popsala postup obce starostka Sedlnice Martina Petrlíková. „Místní koeficient jsme ale zvyšovali v průmyslové zóně, kde působí velké firmy, jež toto navýšení neohrozí. A nám to pomůže.“

Poněkud odlišný přístup volili při úvahách o tom, jak upravit příjmy obce, ve Vítkově. Zatímco ve většině města platí pro obyvatele i firmy shodný koeficient 1,4, u několika vybraných pozemků jej zastupitelé navýšili na 3 i na 5. Trojnásobné navýšení se týká dvou pozemků ve městě, pětinásobné šesti.

„Vytipovali jsme si jednotlivé problémové objekty, kde městu lidé dluží třeba přes šest set tisíc korun, tam jsme místní koeficient navýšili. Většiny obyvatel se změna týkat nebude,“ konstatoval starosta Vítkova Jakub Cihlář.

Když majitelé nemovitostí nespolupracují

Důvody, které k výběru jednotlivých ploch vedly, byly různé. „Jedna lokalita by se dala nazvat jako vyloučená, jde v podstatě o ubytovnu, kde musí město stále řešit nějaké problémy, lidé tam dluží třeba za odpady. Majitel nemovitosti se příliš nestará o to, co se děje v okolí, jen inkasuje peníze z nájmů. Toto je jedna z mála cest, jak na něj tu zodpovědnost alespoň trochu přenést,“ vysvětlil starosta. „Pak jsou tady třeba velké nákupní řetězce, se kterými není možná domluva. Město má zvýšené náklady na úklid v jejich okolí a ony se na něm nechtějí podílet. Tak jsme zvolili tuto cestu.“

Navýšení koeficientu daně z nemovitosti zvažují i v Šilheřovicích. Starou vyhlášku už zrušili, na novou teprve čekají. Zástupci obce ale mohou mít smůlu. Hlasování zastupitelstva totiž nechali až na prosinec. „Změny chceme odsouhlasit na prosincovém zastupitelstvu, aby byly platné od prvního ledna,“ přiblížil plán starosta Stanislav Lipinský.

To se ale nemusí podařit. „Finanční správa bude akceptovat pouze vyhlášky o navýšení místního koeficientu, které byly zveřejněny do třicátého září. Vyhlášky schválené a vyhlášené po tomto datu budou moci nabýt účinnosti až v roce 2025,“ vysvětlila Gabriela Krušinová z ministerstva financí. „Jestli je to možné, nebo není, nevím, to je starost našeho právníka. Uvidíme, s čím nás v prosinci seznámí,“ reagoval starosta Šilheřovic.