Oprava ostudné zvlněné dálnice D1 v Ostravě pokračuje, brzdí ji spory

„Oprava povrchu dálnice je v současnosti naplánována do konce měsíce. Do konce týdne budou práce probíhat ve směru na Polsko, po neděli se přesunou do opačného směru,“ konstatoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Práce jsou vyústěním sporů o kvalitu dálnice, které ŘSD se zhotoviteli dlouhá léta vedlo. Díky jejich úspěšnému dokončení a domluvě se stavebními firmami je možné začít ostravskou zvlněnou dálnici opravovat.

„Likvidujeme zde následky nedodržené technologie při výstavbě, které se projevovaly nerovnostmi. Jako správce komunikace za stát jsme kolem tohoto problému vedli mnoho soudních sporů, které se vlekly, bohužel po tu dobu jsme nemohli dálnici opravit tak, aby byla pro řidiče komfortní a bezpečná,“ vysvětlil mluvčí ŘSD. „V tuto chvíli jsme uspěli v několika soudních sporech a můžeme tuto část dálnice opravit.“

Soudních pří o kvalitu postavené dálnice bylo celkem jedenáct. Ve většině z nich ŘSD uspělo.

„Na tomto úseku byly problémy s nerovnostmi a prasklinami povrchu vozovky, nakonec jsme se s Eurovií dohodli, že kompletně vymění obrusnou vrstvu v obou pruzích tohoto úseku,“ konstatoval Jan Hlavatý, ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD. „Původně se měly odstraňovat nerovnosti a trhliny jen lokálně, podařilo se nám prosadit rekonstrukci celého úseku.“

Z celkových jedenácti sporných úseků zbývají vyřešit dva poslední, bohužel ty nejsložitější. Úseky, kvůli kterým se ostravská část dálnice stala terčem posměšků a noční můrou stavebníků. Úseky, kde bylo kvůli bezpečnosti potřeba snížit rychlost i na 80 kilometrů v hodině. Zvlněná dálnice totiž vytvořila na trase doslova skokanské můstky.

U špatných násypů budou opravy rozsáhlejší

„V úseku, který se nyní opravuje, je problém v aktivní zóně silnice, tedy do hloubky padesáti centimetrů, u zbývajících neopravených úseků je hlavní problém v násypech. Tam bude rozsah oprav mnohonásobně větší,“ vysvětlil Jan Hlavatý. „Jde o úseky, kde byl použit místo schválených materiálů studený odval, může tam být problém i s tvarováním podloží, se založením mostů.“

Kdy se Ostrava definitivního vyřešení zvlněné dálnice dočká, zatím není jasné. „Už jsme u několika sporů několikrát doufali, že budou rozhodnuty do konce roku, ale nestalo se tak. Takže jsme v tomto směru opatrní,“ vysvětlil ředitel úseku kontroly kvality ŘSD Hlavatý. „Nyní jsme v pozici, kdy byl jeden ze zbývajících sporů rozhodnut, ale my se ještě dožadujeme doplnění rozhodnutí.“

V tomto případě jde o stavbu na úseku ve směru na Polsko od kruhové křižovatky v Přívoze, na rozhodnutí o zvlněném úseku poblíž Třebovic se ještě bude muset počkat.

Následná oprava by byla mnohem složitější než ta stávající. „Bude záviset hlavně na tom, jak hluboko se bude muset jít do násypů,“ vysvětlil Jan Hlavatý. „Rozhodně bude náročnější. Je těžké posoudit, jak dlouho bude trvat, dá se ale odhadnout, že by její délka mohla dosáhnout i poloviny stavební sezony. Jasné je jen to, že by stavebník měl podle rozsahu oprav na rekonstrukci, a to podle její náročnosti, osmnáct měsíců až dva roky.“