Politička přeposílala prokremelské e-maily. Já to ani nečtu, hájí se

Na případ upozornil vnuk jedné z adresátek řetězových e-mailů Ondřej Thaisz.

„Na konci dubna jsem přes svou babičku dostal sérii e-mailů s charakterem poplašné zprávy ohledně války na Ukrajině, ‚zničení‘ českých firem a vymyšlené agrese NATO vůči Rusku. Těchto zpráv jsem si nejdřív příliš nevšímal, dokud jsem v nich nezahlédl prohlášení typu ‚nacistická verbež v Evropě‘. To už jsem nevydržel a začal se pídit po tom, kdo to šíří,“ popsal Thaisz začátek kauzy.

Když si do Googlu zadal e-mailovou adresu, odkud všechny zprávy chodily, vyskočil mu oficiální profil zastupitelky Dagmar Kozákové na stránkách města Frýdlant nad Ostravicí.

„Taková komunikace z e-mailu městského zastupitele vypadá jako komunikace oficiální, a tím pádem má za cíl působit věrohodně. Na toto je navázaná bezpečnostní infrastruktura našeho státu, což jako IT analytik rovněž nemohu přehlížet,“ předeslal Thaisz.

„Moje babička je vinou přílivu těchto e-mailů zjevně pod stresem z různých katastrofických scénářů pro Českou republiku a soudě dle dalších adresátů nebude jediná. V současné válečné situaci a napětí ve společnosti mi participace v těchto dezinformačních kampaních přijde naprosto nepřijatelná,“ říká Thaisz.

Nejprve upozornil frýdlantskou radnici a následně podal policii trestní oznámení. Dočkal se za to i několika výhružných zpráv, že má Kozákovou přestat očerňovat a „bonzovat“.

„Strach ale nemám. Zjevně šlo o vytvořené profily, které šířily podobné zprávy jako paní Kozáková,“ podotkl.

Asi mě zaujaly první věty, hájí se Kozáková

„Frýdlantští policisté přijali oznámení, kterým se zabývají. Prozatím nebyla stanovena právní kvalifikace,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

V rámci Moravskoslezského kraje policisté evidují již desítky oznámení v souvislosti s válečnou agresí Ruska vůči Ukrajině. „Ve čtyřech případech jsme zahájili úkony trestního řízení ve věci schvalování válečné agrese,“ doplnila.

Dlouholetá zastupitelka Dagmar Kozáková tvrdí, že si není vědoma, že by rozesílala e-maily obhajující ruskou agresi na Ukrajině. „Já sama jsem proti válce. Celý ten konflikt mne rozčiluje. Putin mne naštval, když to začal. Proč to dělá? To jsem hledala i v těch mailech, proč lidé zbytečně umírají. Mám z války strach, a teď mne ještě obviňují, že ji podporuji,“ řekla Kozáková.

Hromadně přitom rozesílala e-maily, v nichž Putin vysvětluje vpád na Ukrajinu jako oběť ruského lidu v boji proti nacismu a Ukrajinci jsou označováni jako podlidé.

„Asi mne zaujaly první věty, proto jsem to přeposlala, já to ani nečtu. Maily posílám proto, že čekám, kdy to všechno skončí. S jejich posíláním jsem ale už skončila,“ hájila se Kozáková. „Ukrajince tady v Česku sama podporuji, donesla jsem potřebné věci uprchlíkům na Ostravici,“ doplnila.

Chceme mír, hlásá KSČM. Kritika Ruska nezní

„Stanovisko KSČM k válce na Ukrajině je jasné, jsme pro mírové řešení. Členů strany je ale mnoho, a jestli nějaký ujede, tak to samozřejmě odsuzuji,“ řekl k případu krajský předseda KSČM Josef Babka.

Postoje, které se snaží ruskou agresi bagatelizovat nebo od ní odvádět pozornost, lze však najít i na facebookovém profilu šéfky českých komunistů a stávající europoslankyně Kateřiny Konečné.

V příspěvcích od 24. února, kdy ruský vpád na Ukrajinu začal, se sice několikrát objeví proklamace „Chceme mír“, ale žádná zmínka o tom, že Rusko zabíjí civilisty na území cizího svrchovaného státu.

Místo toho je k vidění proslov Konečné o tom, jak česká vláda dodávkami zbraní pro obránce Ukrajiny rozdmýchává válku, že za obsazení Krymu může USA či opakuje vyvrácenou ruskou dezinformaci o vývoji biologických zbraní na Ukrajině.

Na jejím profilu si lze přečíst sdílený dopis Centrály odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska prezidentu Zelenskému, kde mimo jiné píší: „Vaši lidé jedí z talíře našich lidí.“

Místo stovek mrtvých civilistů v Buči či Mariupolu připomene oběti požáru v Domě odborů v Oděse v roce 2014.

Není to překvapivé, hodnotí politolog

„Není to nic překvapivého. Komunisté jsou u nás dlouhodobě zastánci Kremlu a Vladimira Putina, a to často v protikladu k zájmům českého státu. Co se v poslední době změnilo, je skutečnost, že KSČM už není parlamentní stranou, takže si může dovolit radikálnější rétoriku než dříve. A také od doby, kdy Rusko vpadlo na Ukrajinu, se nebijí za Putinovy zájmy otevřeně. Válku na Ukrajině se proto snaží spíše relativizovat, ale to platí prakticky už od roku 2014, kdy Rusko obsadilo Krym a jím podporované síly vyvolaly odtržení Doněcké a Luhanské oblasti,“ komentoval situaci politolog a odborník na dezinformace Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně.

Připomněl i problematiku řetězových e-mailů, které jsou pevnou součástí dezinformační scény.

„Zatímco na sociálních sítích je spíše mladší a střední generace, řetězové e-maily se pojí zejména se seniory. Obsahově ale kopírují stejné dezinformace, které se šíří po sociálních sítích,“ přiblížil Gregor.

„Řetězové e-maily v této generaci vyvolávají pocity samizdatového protirežimního šíření informací za socialismu, kdy se lidé dozvídali nejdůležitější věci mimo oficiální zpravodajství. To je také důvod, proč mají senioři tendenci takto předávaným zprávám více věřit,“ objasnil.