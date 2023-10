Finišují úpravy povrchů ostravských cyklostezek, hotovo bude na konci října

16:54

Po novém povrchu by se měli do konce října projíždět cyklisté na třinácti ostravských cyklostezkách. Rekonstrukci jedné z posledních, a to kilometrový úsek v Komenského sadech, dokončují pracovníci Ostravských komunikací v těchto dnech.