Nový cyklopruh v centru Ostravy nečekaně končí před křižovatkou

„Určitě jste si všimli na Frýdlantských mostech cyklostezky, která tady nově je. To je to, co tady nechceme. Nechceme tady podporovat cyklopruhy, chceme postavit síť cyklostezek. Tam, kde to nepůjde, chceme řešit tyto cyklostezky nad úrovní,“ řekl při zahájení předvolební kampaně koalice SPOLU k podzimním komunálním volbám lídr společné kandidátky ODS, KDU-ČSL a TOP 09 Jan Dohnal z ODS.

Nebyl prvním ze své strany, kdo se proti červeně zvýrazněnému cyklopruhu vedoucímu z ulice Jiřího z Poděbrad přes Frýdlantské mosty a zpět ohradil.

„Já jsem si to projel a získal bobříka odvahy. Obzvláště směr centrum, kdy v polovině kopce bylo na výběr přeskočit obrubník, nebo to nacpat do auta v koloně vlevo. Takže jsem zvědav na pokračování,“ komentoval nový cyklopruh náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka z ODS.

Odpůrcům cyklopruhu vadí hned několik věcí. Vedle nájezdu z Poděbradovy ulice, kde se cyklisté ocitají mezi dvěma sbíhajícími se pruhy pro automobily ve směru na Mariánské Hory, to je v opačném směru i ukončení cyklopruhu v půlce sjezdu z Frýdlantských mostů. Právě to zmiňoval ve svém tweetu náměstek hejtmana.

S tím ale nesouhlasí Josef Laža z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Cyklopruhy ovlivnily i pruhy pro auta

„To, co jsme vytvořili, usměrňuje dopravu v celé křižovatce, ať už ze strany ulice Jiřího z Poděbrad, tak i z 28. října, ale i z pěší zóny Karolina, kde je pohyb cyklistů také umožněn,“ odmítá pochyby odpůrců cyklopruhu muž specializující se v MAPPA na urbanismus a dopravu. „Vyhrazeným jízdním pruhem, který probíhá po levé straně silničního pruhu Poděbradovy ulice, jsme vyřešili nájezd na Frýdlantské mosty ze všech tří těchto směrů.“

Vznikem nového cyklopruhu se výrazně změnila dopravní situace v okolí Frýdlantských mostů. Na nich samotných se jízdní pruhy zúžily, ze dvou na jeden se snížil počet nájezdových pruhů z Poděbradovy ulice. Právě ve zrušeném jízdním pruhu je umístěn nově zařazený cyklopruh.

„V současnosti je jasně dané, kde se pohybují cyklisté, kde motoristé, jasně jsou určeny přednosti v jízdě,“ vyzdvihuje přednosti nového uspořádání jízdních pruhů Josef Laža.

„Končící cyklopruh není ideální“

I on uznává, že zakončení červeně vyznačeného cyklopruhu ve směru do centra Ostravy není úplně dokonalé, jenže jiná varianta podle něj nebyla možná.

„Ukončení cyklopruhu ve směru do centra bohužel nešlo řešit jinak, šířkové poměry na vozovce nám neumožnily vést cyklopruh až dolů. Cyklisté tam vjíždí do pravého jízdního pruhu tak, jak to bylo dříve,“ konstatuje.

Samotná příprava cyklopruhu u Frýdlantských mostů podle zástupce Městského ateliéru prostorového plánování a architektury trvala dva roky. Mezi zvažovanými možnostmi byla i varianta vést cyklopruh po chodníku, to by se ale po připomínkách policistů neobešlo bez větších stavebních úprav.

Cyklisté by mohli projet podchodem

„Musela by se zvýšit výška zábradlí, což by bylo možné. V dolní části je ale chodník úzký, takže by byly nutné stavební úpravy. Do budoucna se s rozšířením chodníku počítá, což je však spojeno s plánovanou výstavbou na sousedním pozemku,“ vysvětlil Laža.

Odborníci zvažovali, že by cyklostezka vedla i podchodem ve Stodolní ulici. To paradoxně narazilo.

„Pro byli policisté i silniční správní úřad, nepodařilo se nám ale získat souhlas jednoho z vlastníků podchodu – Správy železnic. Tato varianta zatím zůstává na stole, stále s ní počítáme jako s alternativou,“ doplnil Josef Laža z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury.