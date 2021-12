Nemocnicím v Moravskoslezském kraji pomůže Unie, obnoví vybavení

Například jen Fakultní nemocnice Ostrava chce za dotace ve výši půl miliardy zmodernizovat tři svá pracoviště. „Do konce roku 2022 opravíme a vybavíme špičkovými přístroji za téměř 200 milionů část kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM),“ řekl náměstek ředitele pro techniku a provoz Marek Tabašek.

Právě lékaři KARIM ve fakultní nemocnici musí nyní používat i nejstarší typy přístrojů ECMO pro záchranu nakažených pacientů v nejtěžším stavu. I tak jich ale mají málo.

Stejná nemocnice využije unijní dotace i k vybudování a přístrojovému vybavení dvou arytmologických sálů za téměř 200 milionů. Hotové budou do poloviny roku 2023.

A za dalších asi sto milionů by měla být v nemocnici do dvou let zrekonstruovaná a vybavená novou technikou jednotka intenzivní péče oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie.

Teď se musí spěchat

„Žadatelé z našeho regionu byli po těch z Prahy a Jihomoravského kraje třetí nejúspěšnější v zemi. Získali 2,8 miliardy korun, z toho nemocnice a záchranná služba zřizované krajem dostanou jednu miliardu a 36 milionů,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák. Podotkl ale, že všechny projekty musí být hotové rychle – do konce roku 2023.

Evropská unie nabídkou pomoci zareagovala na koronavirovou krizi, která postihla celý zdravotnický systém, a vypsala jednu výzvu pro záchranné služby a dvě pro nemocnice. Příjemci dotací si mohou pořídit nové přístroje včetně laboratorních, vybudovat moderní operační sály, nebo opravit oddělení. Podle typu výzvy uhradí evropské dotace 70 až 100 procent nákladů.

Kraj dostane peníze i na záchrannou službu

Moravskoslezský kraj uspěl například se třemi projekty pro svou záchrannou službu, a získal tak pro ni přes 85 milionů na IT vybavení operačního střediska, sanitky a speciální vozy či na pomůcky pro vzdělávání a výcvik, jako jsou figuríny osob různého věku včetně kojence, řidičský simulátor i cvičná sanitka.

„Velmi úspěšné byly i naše nemocnice,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Podle něj krnovská nemocnice za získaných 150 milionů kompletně zrekonstruuje operační sály a nakoupí zdravotnické přístroje, hlavně pro obory radiologie. Nemocnice v Havířově za téměř 200 milionů zrekonstruuje infekční a gynekologickoporodní oddělení, vybaví operační sály i radiologii a pořídí přístroje pro monitoring pacientů.

V Karviné a Novém Jičíně chtějí i roboty

„Nemocnice Karviná-Ráj díky získaným 150 milionům opraví chirurgii, ortopedii a další čtyři operační sály,“ nastínil Gebauer. Stejná nemocnice chce koupit i robotické rameno pro miniinvazivní operace.

Ve Frýdku-Místku koupí přístroje k posílení odolnosti nemocnice vůči pandemii a podobným hrozbám; získali na to 150 milionů korun. „Za 35 milionů pořídíme nadstavbu s 18 lůžky k pavilonu chirurgických oborů a za 115 milionů přístroje hlavně pro ARO, JIP a další diagnostická a intervenční pracoviště,“ upřesnila mluvčí frýdecko-místecké nemocnice Jana Březinová.

Slezská nemocnice v Opavě získala 178 milionů. Koupí moderní přístroje, třeba scintilační gamakameru SPECT/CT, ale také zrekonstruuje a dovybaví pavilon chirurgických oborů a infekční oddělení.

Uspěla i soukromá Nemocnice Agel Nový Jičín či Městská nemocnice Ostrava. První získala na svůj rozvoj 300 milionů, druhá 250. V Novém Jičíně chtějí například pořídit robotické operační zařízení pro chirurgy za 63 milionů a nový ozařovací přístroj za 123 milionů. Městská nemocnice Ostrava nakoupí mimo jiné 33 přístrojů včetně angiolinky a 79 specializovaných lůžek pro pacienty, kteří vyžadují doléčení.