V Hrušově začal fungovat logistický park, nabízí lidem stovky míst

Původní dělnickou kolonii tak nahradily haly pro skladování a lehký průmysl. Stavba logistického areálu nebyla nijak jednoduchá, i kvůli zkušenostem z povodní, kdy tato část Hrušova byla zatopena až do výše čtyř metrů.

„Součástí přípravy území bylo i jeho navýšení, zvedlo se o zhruba 1,5 metru do výšky, kolem Odry a Ostravice byly už dříve zvýšeny ochranné hráze. Nyní jsme chráněni před 500letou vodou,“ vypočítal protipovodňová opatření provedená ještě před zahájením vlastní stavby Dušan Kastl, spolumajitel a výkonný ředitel společnosti Contera, která nový areál postavila.

Celkem se při stavbě areálu počítá s náklady okolo 2,9 miliardy korun. „Zatím jsme investovali okolo 1,9 miliardy korun, čeká nás ještě rozšíření jedné z budov, před námi je i výstavba technologického parku,“ doplnil Kastl plány na dostavbu parku. Plánovaný technologický park by měl nabídnout prostory hlavně pro vývojářské firmy.

Část energie si areál vyrobí sám

„Podobný koncept nabízíme i jinde v republice, takže víme, že je o tyto budovy zájem. Ostravský Vědecko-technologický park je z velké části naplněn, takže můžeme být zajímaví i pro tyto firmy,“ konstatoval výkonný ředitel.

A další úpravy pak čekají střechy parku. Na ty zamíří fotovoltaické panely, firma tak chce reagovat na současné problémy s cenami energií.

Většina nabízených hal už má své nájemce. Tím největším je společnost Sportisimo, která jen zde ve svém skladu zaměstná okolo 400 lidí. Na pozice skladníků nabízí nástupní platy od 22,5 tisíce korun.

„Nabízíme klientům jak malé flexibilní jednotky, tak velké haly pro skladování nebo lehkou průmyslovou výrobu. Dostavěné objekty už máme plné, od příštího roku budeme pokračovat v dostavbě, v druhé etapě,“ zmínil projektový ředitel společnosti Contera Tomáš Kotlovský plány firmy do budoucna.

Do Hrušova zatím míří hlavně logistické firmy

„Zaměstnáváme zde okolo stovky lidí, celý prostor je uzpůsoben běžnému provozu i práci ve špičkách, kdy si pomáháme i brigádníky,“ konstatoval ředitel logistiky jedné z nich, společnosti AT Computers, Tomáš Holáň.

„S náborem zaměstnanců jsme začali už v létě. Nebylo lehké je sehnat. V tomto skladu zaměstnáváme 65 lidí, na Ostravsku pak celkově 200. Nábor nových zaměstnanců byla asi nejsložitější část přípravy nového skladu. Nejtěžší bylo získat řidiče vysokozdvižných vozíků,“ doplnil David Kunát, spolumajitel společnosti VAS Solutions, která si v Hrušově pronajala část jedné z hal.

„V některých částech skladu zakládáme zboží i do devítimetrové výšky, což není snadné pro každého, i když třeba s vysokozdvižným vozíkem jezdí. Plat se v této profesi pohybuje okolo 30 tisíc korun hrubého. Ještě plánujeme rozšíření na třetí směnu, to ale bude záviset na zájmu zaměstnanců. Jedna směna by znamenala zhruba dalších třiceti lidí,“ doplnil Kunát.