Colours of Ostrava se přesouvá na příští rok i s letošními vstupenkami

„Doufali jsme, věřili jsme, ale realita je tady. Je tu situace, o které jsem si myslela, že ji nikdy nezažiji – léto bez festivalu, živé hudby a naší barevné atmosféry,“ podotkla ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Ta vyzvala majitele vstupenek, aby si je pokud možno ponechali. Lístky zůstanou platné i v příštím roce. „Nesmírně bych si toho vážila. Podpořili byste tím náš festival, jeho myšlenku a jeho konání,“ zmínila Holušová.

Zároveň však šéfka Colours poznamenala, že chápe, pokud lidé požádají o vrácení peněz.

„Někteří z vás čelíte složité situaci a budete potřebovat finance. Dejte nám nějaký čas, abychom domluvili veškerá praktická opatření, o kterých brzy přineseme přesné informace,“ informovala ředitelka.

Těžká zkouška pro festival

Pro festivalový tým znamená přesun ročníku necelé tři měsíce před startem, kdy je většina věcí zajištěna a domluvena, zatěžkávací zkoušku.

„A to nejen pro nás, ale i pro umělce, dodavatele, brigádníky, stánkaře a mnoho dalších, kteří jsou na festival navázáni,“ zdůraznila Zlata Holušová.

K letošním tahákům mezinárodního festivalu měli patřit například The Killers, Twenty One Pilots, The Lumineers a další.

„Na festivalu také neměl chybět tradičně bohatý nehudební program – mezinárodní fórum Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace. Celkově se v areálu Dolních Vítkovic mělo letos uskutečnit přes 450 programových bodů na 24 venkovních i krytých scénách,“ připomněl Jiří Sedlák z marketingového týmu festivalu.

Pro organizátory znamená zrušení letošního ročníku i značnou finanční ztrátu.

„Těžko se to odhaduje, jestli to bude třicet, nebo padesát milionů. Nevíme, jak na tom budou naši partneři. Festival přežije, ve větším ohrožení jsou někteří umělci, co by na něj jinak přijeli,“ podotkla již dříve Holušová a dodala, že jí podporu vyjadřují kolegové z celého světa.