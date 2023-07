Dívku z ostrahy zaskočila „duhová“ aféra, festival Colours znovu poučil pracovníky

17:14

Pořadatelé multižánrového festivalu Colours of Ostrava dohledali dívku z ochranné služby, která nechtěla do areálu Dolních Vítkovic vpustit návštěvníka s duhovou symbolikou LGBT+. Všechny, kteří provádějí kontrolu při vstupu do areálu, nyní organizátoři znovu poučili o rozdílech v symbolice.