Cizinec předložil falešný pas Antarktidy, místo znaku přilepil obrázek tučňáka

  13:20
Moravskoslezští cizinečtí policisté loni přistihli téměř dvě stě cizinců, kteří v České republice pobývali nelegálně. Téměř stovku cizinců úředníci vyhostili. Některé případy byly až kuriózní.
Cizinecká policie. (ilustrační foto)
ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„K raritám patřil cizinec, který se prokazoval falešným diplomatickým pasem Antarktidy. Na deskách dokladu měl místo státního znaku obrázek tučňáka,“ líčila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Muž byl tak drzý, že s tímto padělaným pasem neexistujícího státu, protože jde o kontinent, šel vyřizovat své záležitosti na policejní služebnu v Opavě. Fotografie pasu není nyní k dispozici.

Policisté kontrolovali cizince v regionu na stavbách, tržnicích, v restauracích, ubytovnách i v silničním provozu.

Při kontrolních akcích, kterých měli přes čtyři tisíce, prověřili 54 tisíc cizinců. Zkontrolovali deset tisíc dokladů a objevili skoro 200 falzifikátů bankovek nebo dokladů.

„Vyhoštění cizinci neměli povolení k pobytu nebo patřičné vízum, nelegálně pracovali či jinak porušili zákon o pobytu cizinců,“ informovala mluvčí Štětínská.

K výjimečným opatřením, na kterých se cizinečtí policisté podíleli, patřily kontroly na hraničních přechodech se Slovenskem v souvislosti s nákazou slintavky a kulhavky.

