Stavba vlečky může ohrozit chráněné druhy, povede přírodou v Poodří

Rozhodnutí však kritizují někteří z odborníků, protože trať má vést oblastí, kde se vyskytují evropsky chráněné druhy živočichů.

Asi pět set metrů dlouhá železniční přípojka zasáhne nevelké území chráněné přírody, přibližně jeden hektar z celkových 8 153 hektarů. Podle ekologů však znamená ohrožení pro vzácnou kuňku ohnivou, modráska bahenního i motáka pochopa, který tam stabilně hnízdí.

„V oblasti se nachází přes dvacet hnízdišť motáka, z toho asi deset aktivních a osvědčených. Na nových místech už dravec nemusí znovu zahnízdit,“ upozornil přírodovědec a bývalý vedoucí CHKO Poodří Ivan Bartoš. „Náhrada, kterou správa CHKO přijala, není dostačující.“

V nových lokalitách podle něj nemusí být mokřiny v době, kdy je moták potřebuje k hnízdění, a navíc se tam pohybují i divoká prasata, která hnízda ničí.

V oblasti, jíž trať povede, se vyskytuje rovněž populace modráska bahenního, který ke svému životu vyžaduje velmi specifické podmínky. „Vznikne tam násep, což je pro modráska nevyhovující. Vytvoří v krajině bariéru, v níž modrásek zůstane uzavřený a postupně vymře,“ odůvodnil Bartoš.

Stavba zasáhne okrajovou část CHKO

Podle ředitelství CHKO však stavba vlečky populaci dvou ze tří druhů ovlivní jen mírně. „Kuňka ohnivá i modrásek bahenní se vyskytují i všude jinde v Poodří, železnice tak nebude mít vliv na jejich celkovou populaci,“ přiblížil ředitel CHKO Poodří Jan Klečka. „Oba druhy navíc v zasažené oblasti žijí pouze velmi okrajově.“

Připustil, že pro motáka by však stavba mohla být problém. „V lokalitě někdy vyhnízdí, někdy ne – podle toho, zda jej sežerou prasata, která se tam vyskytují stejně jako kdekoli jinde,“ vysvětlil Klečka. „Důležitá je pro ně ale rákosina, která sice stavbou nezanikne, ale uzavře se do trojúhelníku náspů, což by se motákovi nemuselo líbit.“

Ředitelství CHKO proto požadovalo po kraji kompenzaci v podobě nových lokalit, kde by moták mohl zahnízdit. Další z důvodů, proč správa CHKO stavbu předběžně povolila, je i to, že se jedná o okrajovou část chráněné oblasti. „Jde pouze o výběžek, nikoli jádrovou zónu, kde se nachází to nejcennější z přírody,“ okomentoval Klečka s tím, že náhradní území jsou podle něj dostačující.

Čtyři náhradní biotopy o celkové rozloze 20 hektarů se budou nacházet v lokalitách Habeš ve Studénce, v Ostravě-Svinově, Jistebníku a v Bartošovicích. Všechna tato území jsou nyní živočichy jen velmi málo využívaná a jejich obnova by měla vyjít zhruba na 50 milionů korun.

Trať je ve veřejném zájmu

„Bude se tam kosit, vyřezávat a doplňovat vodní plochy tak, aby byly pro motáka atraktivní,“ vysvětlil ředitel. „Vzniknout by tak měly pestré biotopy, které budou moci využívat i další druhy mimo ty, kterých se dotkne stavba vlečky.“

Tato kompenzace však některým ekologům nepřijde dostatečná. „Poodří se vyvíjí vlivem oteplování a krajina se vysušuje. Mokřiny tam nemusí být v době, kdy to bude potřeba,“ vysvětlil Bartoš. Řešením by podle něj mohlo být například posunutí bezúvraťové spojky do větší vzdálenosti od cenného území a zároveň rozšíření evropsky významné lokality.

„Stavba železnice je prezentována jako veřejný zájem, což znamená, že v takovém případě jsme nuceni hledat řešení, jak ji uskutečnit,“ uzavřel Jan Klečka.