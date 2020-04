Policisté hledají ženu, která si na mobil natáčela napadení revizora

Poklidná ranní cesta motorovým vlakem do Nového Jičína se v úterý 24. března proměnila v drama. Poté, co souprava vyjela ze stanice Šenov, přistoupil k jedné z cestujících 36letý revizor. Když dívku kontroloval, zda má platnou jízdenkou, stal se terčem slovního útoku dvou mladíků ve věku 20 a 24 let. Ti jej následně spolu napadli i fyzicky.

„Pachatelé poškozeného kopli do těla a fyzicky jej několikráte udeřili do obličeje, čímž mu způsobili zranění lehčího charakteru s jednorázovým lékařským vyšetřením a ošetřením v nemocnici v Novém Jičíně,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Celý incident viděli další pasažéři, kteří cestovali ve vlaku, jenž vyjel ze Suchdolu nad Odrou do Nového Jičína jedenáct minut po šesté hodině ráno. „Podle dostupných výpovědí dokonce jedna z přihlížejících žen toto pravděpodobně natáčela i na svůj mobilní telefon,“ doplnil Černohorský.

V této souvislosti žádají novojičínští policisté o jakékoli informace k dané věci, kladné poznatky k řádnému objasnění případu lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo 974 735 651 a videozáznamy lze po předchozí dohodě poskytnout policistům z Obvodního oddělení v Novém Jičíně.

Nejedná se o jediný incident mezi cestujícími a personálem za poslední dobu. Větší výskyt takovýchto událostí zaznamenaly České dráhy v minulém týdnu poté, co se od úterý 14. března obnovil prodej jízdních dokladů ve vlacích. „V prvních dnech po obnovení prodeje jsme zaznamenali nárůst počtu incidentů a k řešení některých z nich jsme museli přivolat i policii. Asi nejvíce jich bylo v Praze a ve Středočeském kraji. Postupně se však situace vrací do normálu,“ přiblížila Gabriela Novotná, regionální mluvčí Českých drah, které dokonce s obnovením prodeje ve vlacích na vybraných spojích posílily hlídky bezpečnostní agentury.