Počet případů černého kašle výrazně roste, nejvíc nakažených je mezi dětmi

„Srovnáme-li tyto počty s rokem 2023, kdy jsme za celý rok evidovali čtrnáct nemocných, můžeme hovořit o rapidním nárůstu nemoci,“ doplnil s tím, že s ohledem na vysokou nemocnost i v jiných krajích Česka lze předpokládat, že počty nemocných budou přibývat.

„Nejvíce nakažených, a to dvanáct, je mezi dětmi od jednoho do čtyř let, dalších devět mezi dětmi pěti až devítiletými,“ konkretizoval Kotrla. Znepokojující je podle hygieniků fakt, že tři případy v kraji zachytili u novorozenců.

Odborníci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) předpokládají, že Česko čeká rok s nadprůměrným výskytem této nemoci.

Nejdříve jako běžné nachlazení

Černý kašel ohrožuje zejména novorozence a plně neočkované kojence. „Patří mezi vůbec nejzávažnější onemocnění dětského věku, které zpočátku vypadá jako běžné nachlazení. Může se vyskytnout rýma, kýchání, zánět spojivek, zvýšená teplota, chrapot a bolesti v krku, kdy časem se kašel může měnit až na dávivý,“ popsala epidemioložka SZÚ Kateřina Fabiánová.

Nemoc je podle lékařů o to nebezpečnější, že se lidé proti ní nenechávají očkovat. „Pokud bude nárůst pokračoval stejným tempem jako doposud, předpokládáme, že by na konci roku mohly počty nemocných v Česku dosahovat tři až čtyři tisíce,“ dodala Fabiánová.