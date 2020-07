Část zúčastněných napadá projekt Ostravské univerzity na Černé louce

Tvrdí to někteří zainteresovaní. Ve výsledku mohou podle nich potíže s dokončením stavby budovy určené pro fakultu umění ohrozit a rovněž znesnadnit a možná také úplně znemožnit i čerpání dotací na stavbu.

„Hrozí, že se budova bude stavět podle neplatného stavebního povolení,“ uvádí Ondřej Fabián, ředitel společnosti Kania, která se na přípravě stavby projekčně podílela. „Původní projekt se rozdělil na několik částí. V případě budovy fakulty umění nyní začala stavba jen jedné její části, na což ale není vydáno stavební povolení. To je vydáno na celou budovu. Je to, jako byste z rodinného domu chtěli postavit jen ložnici a kuchyň. Takový dům by pak ale nešlo zkolaudovat.“

Podle zástupců Ostravské univerzity se však dá všechno zvládnout.

„Aktuálně se zpracovává změna stavebního povolení na budově fakulty umění, která souvisí se skutečností, že Ostravská univerzita obdržela dotaci pouze na takzvanou první etapu výstavby,“ řekl Petr Svoboda, vedoucí oddělení pro podporu projektů Ostravské univerzity.

Za univerzitu se postavilo i ministerstvo školství. „V této chvíli neregistrujeme žádné fatální problémy projektu,“ řekla Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství.

Univerzitě přitom běží čas. Aby si mohla sáhnout na téměř miliardovou dotaci, musí stavbu dokončit v daném termínu – a tím je v tomto případě konec roku 2022.

„Aktuálně plánované posunutí termínu dokončení výstavby neohrozí čerpání finančních prostředků z dotace,“ prohlásil nicméně Svoboda.

Problémy se stavbou začaly v okamžiku, kdy byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a kontrolní rozpočet. Tehdy škola zjistila, že celková cena přesahuje její finanční možnosti. „Tendrovou dokumentaci, to znamená tu, kterou naceňují zhotovitelé, nechala univerzita rozdělit na dvě části. Na dvě části se rozdělil i projekt. Stavební povolení je na celek, ale staví se jen část stavby,“ zopakoval Fabián.



„Vše se navíc vysoutěžilo na jinou dokumentaci, čímž mohli být soutěžící uvedeni v omyl. Dostali dokumentaci k malé části a informaci, že součástí dokumentace je stavební povolení, což ovšem nebyla pravda. Stavební povolení bylo na něco jiného,“ doplnil.



Současný postup se prodraží

I pokud by se škole podařilo získat potřebná povolení, která bude teoreticky potřebovat kvůli pokračování stavby už během následujících dvou až tří měsíců, současný postup se jí prodraží. Jen odstranění fasády při možné dostavbě druhé části fakulty umění odhadují odborníci na 20 milionů korun.

V tendru na zhotovitele navíc nebyly zahrnuty náklady na odvoz kontaminované zeminy v areálu v ceně odhadované až na 180 milionů korun. Stavebníci si navíc nemohli udělat své vlastní rozbory.

Vše se řešilo na poslední chvíli, stavba se na jaře na několik týdnů dokonce zastavila. Celkově se jednalo až o 140 tisíc tun zeminy.

„S likvidací kontaminované zeminy jsme začali v předstihu a na vlastní náklady, aby výstavba nebyla v prodlení ohrožujícím plánované zahájení užívání. S univerzitou jsme se nakonec na řešení dohodli,“ řekl Daniel Pieszka, předseda dozorčí rady společnosti Beskydská stavební, jež v tendru zvítězila.

„Díky spolupráci s projektanty a objednatelem se podařilo snížit množství zeminy, které bude potřeba odvážet. Navýšení ceny spojené se zjištěním kontaminace je 80 milionů korun,“ konstatoval Petr Svoboda.