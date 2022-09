Dříve na burzy práce šli sběratelé tužek, nyní lidé mají opravdový zájem

Firmám někdy stačí málo, i tak ale hledají zaměstnance jen těžce. Situace se však pomalu mění. Velký zájem firem i lidí o další ročník Burzy práce avizovaly i plná parkoviště v okolí Gongu.

„Cílem akce je pomoci zaměstnavatelům s obsazováním volných pracovních míst a snaha o sladění nabídky a poptávky na trhu práce,“ vysvětlil ředitel krajské pobočky úřadu práce v Ostravě Petr Prokop s tím, že zaměstnance na burze hledalo na šedesát firem.

V průměru nabízeli jednotliví zaměstnavatelé okolo deseti volných pracovních míst k okamžitému nástupu. Našly se však i výjimky.

Noční směny hodně odrazují

„Do našeho skladu chceme přijmout zhruba 400 lidí, část jich už máme, ještě přibližně 200 jich potřebujeme,“ konstatovala Jana Bártková, personalistka společnosti Sportisimo.

Ta se chystá otevřít v Ostravě-Hrušově obří sklad, pro který už hledá zaměstnance. „Hledáme jak lidi se zkušenostmi, například na skladových zakladačích, tak bez zkušeností. Na pozice klasických skladníků nabízíme nástupní plat 22,5 tisíce korun plus benefity, manipulanti mají příplatek dva tisíce korun, odborní skladníci pak mají plat od 27 tisíc korun a v dalších letech se jim platy zvyšují,“ doplnila Jana Bártková s tím, že jako výhodu při hledání zaměstnanců považuje dvousměnný provoz.

Práce na tři směny totiž dost lidí při jejím hledání odrazuje. „Noční směny jsou pro mnohé problém, lidi to odrazuje více než třeba to, že by museli z Ostravy dojíždět do Opavy,“ konstatovala Hana Lutzká, personalistka společnosti Model Obaly, s tím, že firma nabízí nástupní plat 25 tisíc korun hrubého i lidem bez zkušeností.

Firmy si lidi školí i samy

„K tomu jsou další příplatky za noční směny, za svátky a podobně. Hledáme různé profese od mechaniků přes elektrikáře a IT až po pozice ve výrobě. Tam nepožadujeme žádné speciální vzdělání, lidi si vyškolíme sami,“ dodala Lutzká.

Přes 25 tisíc nástupního platu nabízí třeba i ve společnosti Mobis či v dalších, převážně strojírenských firmách. Sami si školí případné nové zaměstnance i v ostravské společnosti Vaněk – strojírenská výroba.

„Hledáme například obsluhy pro CNC ohraňovací lisy, ale to se nikde neučí, všude maximálně CNC soustruhy nebo frézy, takže si musíme nastupující v tomto případě většinou zaučovat sami,“ vysvětlila náborářka firmy s tím, že se nástupní plat pohybuje podle pozic od 150 korun na hodinu.

Řidiče a elektromechaniky do údržby hledali na Burze práce manažeři obchodního řetězce Hruška. „Ale někdy je to těžké, lidem vadí třeba noční směny,“ vysvětlila zástupkyně firmy Romana Kamená.

„Já řidičský průkaz mám, hledám tady práci, ale chci jen dohodu o provedení pracovní činnosti. Zatím mi ale všichni nabízejí jen pracovní poměr, to se mi nehodí. Ale pár zaměstnavatelů mi řeklo, že se mi případně ozvou,“ komentoval své zklamání z nabídky práce pětatřicetiletý Michal.

Něco se však od posledních ročníků Burz práce změnilo. „Je to trochu jiné než burzy, které byly před covidem. To přicházeli spíše lidé, kterým jsme říkali sběratelé tužek. Dnes mají lidé opravdu zájem o to, co nabízíme,“ komentovala svou čerstvou zkušenost jedna z personalistek.