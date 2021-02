Nechceme dál stát na okraji zájmu, říkají starostové z Bruntálska a Opavska

Západní část kraje chtějí starostové lépe zpřístupnit například modernizací trati mezi Opavou a Olomoucí. „Doprava narůstá a nestačí jen stavba obchvatů. Zásadní pro naši dopravní dostupnost je i elektrifikace a modernizace železnice. Do budoucna se počítá s vysokorychlostním spojením Ostrava–Brno–Praha a pro nás je rychlé spojení na tuto síť významné,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.



Starostové Bruntálu, Krnova, Rýmařova, Vrbna pod Pradědem, Města Albrechtic, Horního Benešova a Opavy se spolu se senátorem za oblast Ladislavem Václavcem zavázali ke společnému postupu v prosazování rozvoje oblasti.



Právě elektrifikace jejího železničního napojení je jednou z priorit. Řešení je ale zatím v nedohlednu.

Pro modernizaci trati už vznikla technicko-ekonomická studie. Centrální komise ministerstva dopravy modernizaci ale neschválila, podle studie není ekonomicky rentabilní.



„Teď je pomalá a jezdí po ní nekomfortní vlaky, lidé proto volí jiný typ dopravy. Když se tato vytíženost zařadí do ekonomického hodnocení, nevyplatí se to. Trať ale má ohromný potenciál, po modernizaci by čísla mohla vypadat jinak,“ řekl Hradil.



Zástupci oblasti chtějí apelovat, aby se projekty ve strukturálně postižených regionech nehodnotily jen z hlediska ekonomiky.

Iniciativa řeší i otázku odpadů. Podle změny zákona se od roku 2030 nebude skládkovat. Odpady ze západní oblasti kraje míří téměř výhradně na skládky a alternativa chybí.

„Podle zákona bychom měli odpad energeticky využívat, více separovat, recyklovat. Rýmařovsko má ale v současné době problém vůbec udat plasty,“ poznamenal starosta Rýmařova Luděk Šimko.



Starostka Města Albrechtic Jana Murová upozornila i na růst nákladů. „Veškerá zařízení jako třídicí linky, spalovny či skládky jsou pro naši oblast daleko. Cenu za likvidaci odpadu výrazně navyšuje doprava,“ popsala.

Společný tlak zmůže víc, míní zástupci iniciativy

Je tak potřeba vymyslet, co s tím. „Teď mapujeme, kolik odpadů se v rámci obcí a svozových oblastí produkuje, a zásadní pro nás také bude informace, který z velkých projektů podpoří kraj. Chceme znát možnosti, vědět o všech projektech, být nachystaní,“ uvedl starosta Bruntálu Petr Rys.

Problémem je i nezaměstnanost, jež je na Bruntálsku druhá nejvyšší v zemi. „Stále máme například malé množství pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou. Je problém zaměstnat vysokoškoláka,“ popsal Tomáš Hradil a dodal, že se s tím pojí i odliv obyvatel.

Podle zástupců iniciativy jedině společný tlak zmůže víc. Hejtmanství ji vidí jako prostor k jednání. „Jako znevýhodněné vnímáme především malé obce na Vítkovsku a Osoblažsku, které pravidelně dotačně podporujeme. Zmiňované memorandum je pro nás novou věcí, se signatáři se rádi setkáme a probereme jejich představy podpory a možnosti kraje jim pomoci,“ řekla mluvčí Nikola Birklenová.



