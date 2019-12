Pohyblivé jesličky vznikají od roku 1956, letos dostaly nové postavy

„Chceme mladým lidem ukázat, jak se pracovalo v minulosti. Při výrobě textilu, ve sklářství, jak fungoval větrný nebo vodní mlýn. V letošním roce jsme přidali chlév s kravkou, kterou dojí selka. Vpravo od ní starší paní stlouká máslo a vedle malý kluk popíjí mléko,“ popsal řezbář František Nedomlel.

Ten je už druhou generací pracující na betlémě, štafetu převzal v roce 1987 po svém otci Josefu Nedomlelovi.

„Tatínek s ním začal v šestapadesátém roce ve spolupráci s farářem Františkem Martínkem. Bývalému režimu se ale nelíbila farářova práce s mládeží, kterou vedl ke sportu a dalším aktivitám, a přeřadil jej do Mohelnice. A tam začal vznikat také betlém. Po otci jsem převzal práci na obou,“ dodal František Nedomlel.

Stavitelem i správcem betléma je Karel Peschke z bruntálské farnosti, který programuje pohyb figurek a vymýšlí osvětlení.

„Betlém už zabírá čtyřicet metrů čtverečních, dva metry letos přibyly, rozšířili jsme jej do prostoru kaple. Letos vznikla pětatřicátá sekce a postaviček je celkem 225,“ vyčíslil Peschke.

Z pětatřiceti objektů je třiadvacet v pohybu, kromě letošní kravské stáje například figurky v hostinci, kováři v kovárně, horníci či muzikanti.

Pro návštěvníky už je betlém připraven v kapli Sv. Kříže bruntálského kostela Nanebevzetí Panny Marie. „Stavba trvá tři týdny, začali jsme už v polovině listopadu,“ řekl Peschke.

K vidění bude od 25. prosince do 1. ledna vždy od deseti do dvanácti hodin dopoledne a od půl druhé do půl šesté odpoledne. „V předvánočním týdnu jej letos už navštívilo asi pět set dětí z bruntálských škol. Loni betlém vidělo pět tisíc lidí,“ dodal Peschke.