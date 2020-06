Muž, který se rozhodl zachránit lesy. V Beskydech zaujal s hloubením tůní

Už šestnáct let tráví Ondřej Brož většinu svého času v beskydských lesích. Živí se totiž jako lesní dělník, a proto taky sleduje, jak zde postupně ubývá voda. „Kdysi přišel člověk do lesa a bylo běžné, že je tam vlhko. To dnes ale vydrží jen pár dní po dešti, a pak je zase sucho,“ popisuje muž z Bordovic na Novojičínsku. Říká, že se rozhodl jednat, když se mu narodila dcera.